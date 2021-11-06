Наразі такий формат онлайн-шопінгу доступний лише для мешканців США, Великої Британії і Канади, однак у TikTok обіцяють розширити функціонал ще на декілька регіонів вже до кінця року. Як малий бізнес нарощує дохід завдяки соціальній мережі – далі у матеріалі.

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Кейси продавців

Компанії моментально зафіксували інтерес споживачів до покупок через TikTok:

бренд з цільовою аудиторією зумерів Juno & Co., який займається засобами для догляду за шкірою, повідомив, що продажі товарів збільшились у 10 разів у порівнянні з показниками на платформах Facebook та Instagram;

у порівнянні з показниками на платформах Facebook та Instagram; власниця екомагазину Bee Joyful Джесіка Томсон заявила, що всі її товари розкупили протягом 24 годин після застосування послуг Square у TikTok – продались навіть ті позиції, які раніше не мали попиту у споживачів.

Поради щодо ефективних продажів у TikTok

Якщо соцмережа запровадить покупки всередині додатку в Україні, TikTok може стати хорошим майданчиком для вітчизняного малого та середнього бізнесу у галузі торгівлі. Успішні продавці з США діляться порадами щодо ефективних продажів у застосунку.