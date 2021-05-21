Влітку 2020 року у президента Дональда Трампа розвинулася дивна одержимість TikTok. На тлі пандемії, історичного безробіття і расових заворушень, що охопили країну, він вирішив, що щоденний потік заголовків іде з китайського додатка для соціальних мереж. Черговий епізод протистояння з TikTok почався в момент загострення відносин між США і Китаєм, з яким Трамп вів багаторічну торгову війну.

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Тим часом TikTok стає додатком номер 1 по завантаженню у світі, за даними дослідницької компанії App Annie. А його зростання триває і надалі – TikTok розширює свою електронну комерцію та операції по організації прямих трансляцій, а також співпрацює з великою кількістю музичних виконавців і впливових людей в соціальних мережах. При цьому багато з них мають вагомий вплив в американській культурі.

Раптова новина про зміну керівництва у компанії, що керує TikTok, здивувала багатьох.



Чжан Їмін / Фото Bnnbloomberg.ca

У четвер 20 травня Чжан Їмін заявив, що покидає пост генерального директора ByteDance, завершивши майже десятирічне перебування біля керма технологічної компанії, яка вважається однією з найшвидших за темпами зростанні у світі. Новим генеральним директором стане начальник відділу кадрів Рубо Лян.

Правда в тому, що мені не вистачає деяких навичок, які роблять з мене ідеального менеджера. Я турбуюся, що я все ще занадто покладаюся на ідеї, які у мене були до заснування компанії, і не кинув собі нові виклики, оновлюючи ці концепції,

– повідомив Чжан Їмін у листі до співробітників ByteDance.

Вигравши війну у Трампа, очільник TikTok переходить на другорядну позицію, хоча і залишається у створеній ним компанії. Чого чекати від китайського медіамагната у найближчій перспективі важко прогнозувати, проте доволі очевидно, що лаврами переможця Трампа він не буде насолоджуватись довго. Активний розвиток додатку свідчить про довгострокові плани ще більшого охоплення світового інформаційного простору.