Тікають на приватних літаках: чому найбагатші люди Індії масово покидають країну

Найбагатші люди в Індії тікають з країни на приватних літаках. Індія зафіксувала черговий світовий рекорд за добовим зараженням на COVID-19.

Куди тікають багатії Індії

Індійські багатії платять тисячі доларів, щоб вилетіти з країни. Одним із популярних напрямків є Об’єднані Арабські Емірати. Щоправда, з 25 квітня країна заборонила в'їзд мандрівникам з Індії на 10 днів.

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Це абсолютне божевілля. У нас завтра (24 квітня) 12 рейсів до Дубая, і кожен рейс повністю заповнений,

– заявив представник Air Charter Service India.

Люди почали орендувати приватні літаки. Так, 13-місний літак з Мумбаї до Дубая коштує 38 тисяч доларів. А шестимісний – 31 тисяча доларів.

коштує 38 тисяч доларів. А шестимісний – 31 тисяча доларів. Літали також у Британію до того, як країна також не заборонила в'їзд індійцям. Така поїздка обходилася в понад 100 тисяч фунтів стерлінгів за приватний літак.

до того, як країна також не заборонила в'їзд індійцям. Така поїздка обходилася в понад 100 тисяч фунтів стерлінгів за приватний літак. Мешканці Індії також обирають Таїланд як тимчасовий прихисток від коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом в Індії

Вже п'ятий день поспіль Індія встановлює світовий рекорд щодо добового зараження коронавірусом. За минулу добу, 25 квітня, в Індії захворіли 353 тисячі осіб. Загалом в Індії заразилися 17,31 мільйона осіб.

У Нью-Делі кожні 4 хвилин одна людина помирає від COVID-19. ЄС, Велика Британія та США пообіцяли допомогти.