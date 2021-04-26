Тікають на приватних літаках: чому найбагатші люди Індії масово покидають країну

Джерело:Business Insider
Найбагатші люди в Індії тікають з країни на приватних літаках. Індія зафіксувала черговий світовий рекорд за добовим зараженням на COVID-19.
Індійські багатії платять тисячі доларів, щоб вилетіти з країни. Одним із популярних напрямків є Об’єднані Арабські Емірати. Щоправда, з 25 квітня країна заборонила в'їзд мандрівникам з Індії на 10 днів.
Цікаво Більше, ніж Україна: скільки заробляє Ілон Маск за день
Це абсолютне божевілля. У нас завтра (24 квітня) 12 рейсів до Дубая, і кожен рейс повністю заповнений,
– заявив представник Air Charter Service India.
Вже п'ятий день поспіль Індія встановлює світовий рекорд щодо добового зараження коронавірусом. За минулу добу, 25 квітня, в Індії захворіли 353 тисячі осіб. Загалом в Індії заразилися 17,31 мільйона осіб.
У Нью-Делі кожні 4 хвилин одна людина помирає від COVID-19. ЄС, Велика Британія та США пообіцяли допомогти.