Tiffany відмовилась від закупівлі алмазів і діамантів російського походження

Легендарна Tiffany & Co більше не закуповуватиме алмази, видобуті у Росії, та огранені діаманти російського походження. Про це компанія заявила 25 березня.

Таким чином, Tiffany доєдналась до ще двох американських ювелірних компаній, що вирішили не фінансувати Росію у війні проти України і припинили співпрацю з російськими видобувачами коштовностей та контрагентами, – Signet Jewellers і Brilliant Earth.

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Міжнародний ювелірний ринок без видобутих у Росії алмазів та діамантів

Tiffany, що належить концерну LVMH, доручила своїм постачальникам припинити купувати російське необроблене коштовне каміння, а також огранені діаманти. Крім того, компанія припинила співпрацю з прямими російськими контрагентами.

Tiffany припинила закупівлю всіх необроблених алмазів з Росії, а також діамантів російського походження незалежно від того, де вони були огранені і поліровані,

– йдеться у повідомленні компанії.

До слова, заборона від Tiffany розповсюджується на всі діаманти і кристали алмазів, видобуті у Росії після 21 березня.

Днями раніше ще одна ювелірна компанія заявила про подібну заборону – Signet Jewelers. Виробник і продавець елітних коштовностей також попросив своїх постачальників припинити бізнес з Росією і підтвердити, що жодна партія для них не міститиме алмазів та іншого коштовного каміння російського походження.

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Чи не одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого ініціативу у галузі ритейлу коштовностей проявив ювелірний дім Brilliant Earth. Він став першою великою компанією, яка вилучила зі свого каталогу усі російські діаманти.

До слова, у Brilliant Earth та у Signet Jewelers вже зазначили, що зупинка постачання російських алмазів та діамантів не сильно вплинула на їхній середній виторг. Разом з тим, за даними MarketWatch, на найбільшу російську компанію з видобутку необроблених алмазів ЗАТ "АЛРОСА" припадає 28% світового ринку галузі.

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