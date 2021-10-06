Хауген переконана, що соцмережа Facebook є небезпечною для дітей, сприяє поляризації суспільства, пропагує насильство та загрожує демократичному устрою США. 6 жовтня 2021 року експрацівниця дала свідчення у Сенаті та виголосила, що компанія має "заявити про власне моральне банкрутство".

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Журналістські розслідування

Протягом своєї роботи у Facebook з 2018 року Френсіс Хауген займалась налагодженням алгоритмів боротьби з дезінформацією. Коли її відділ закрили та перевели в інший, жінка почала збирати внутрішні документи компанії, щоб довести, що Facebook – небезпечна соціальна мережа, яка може сильно зашкодити суспільству.

Всю зібрану інформацію Хауген передала журналістам The Wall Street Journal. Видання опублікувало серію з 9 викривальних матеріалів, яку назвало The Facebook Files ("Досьє Facebook").

На основі отриманих внутрішніх даних, які компанія ніколи не надавала публічно, журналістам вдалось висвітлити низку критичних проблем, що існують в алгоритмах роботи Facebook.

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген була інформатором журналістів / Фото 60 Minutes

Що не так з Facebook

У матеріалах журналісти знайшли безліч неоднозначних нюансів роботи алгоритмів соцмережі. Підтвердити вдалось такі ключові проблеми:

Алгоритми побудовані таким чином, щоб користувач продовжував взаємодію із платформою. У стрічці новин частіше з'являються публікації, які провокують людей, зокрема, містять хейтспіч, розпалення ненависті, суперечки користувачів з різними думками тощо.

з різними думками тощо. Вага звичайного лайку допису значно менша, ніж смайликів з реакціями. Так, у стрічці скоріше з'явиться допис з кількома смайликами обурення , ніж фото з відпустки друга з одними лише лайками.

, ніж фото з відпустки друга з одними лише лайками. Дочірня платформа Instagram негативно впливає на підлітків , оскільки пропонує контент, не маючи жодного механізму верифікації віку користувача.

, оскільки пропонує контент, не маючи жодного механізму верифікації віку користувача. У Facebook є "білий список" користувачів, яким дозволено більше, ніж іншим . Зазвичай це політики, інфлюенсери та спортсмени. Так, якщо вони порушують правила соцмережі, то, скоріш за все, такий контент не заблокують і не видалять.

. Зазвичай це політики, інфлюенсери та спортсмени. Так, якщо вони порушують правила соцмережі, то, скоріш за все, такий контент і не видалять. Хоча у Facebook працюють десятки тисяч модераторів, їхня переважна більшість займається моніторингом контенту англійською мовою . Так, дописи з Африки та Азії модеруються набагато менше, а інколи не перевіряються зовсім.

. Так, дописи з Африки та Азії модеруються набагато менше, а інколи не перевіряються зовсім. Соцмережа переповнена фейками, зокрема дезінформацією про вакцинацію проти COVID-19. Доведено, що у США майже 40% усіх дописів на цю тему розміщують антивакцинатори.

Що з'ясували журналісти / Фото The Wall Street Journal

Наслідки для компанії

Для Facebook оприлюднення такої інформації є дуже негативним явищем. Представників соцмережі викликають у Конгрес для свідчень, а у бездіяльності щодо розв'язання проблем компанію звинувачує навіть президент США Джо Байден.

Слухання у Конгресі ще й співпали з масштабним збоєм роботи соцмережі, який тривав понад 6 годин і приніс збитки статкам Марка Цукерберга – засновник Facebook втратив понад 6,6 мільярда доларів.

Як ситуація буде розвиватись далі – поки складно передбачити. Однак зрозуміло, що відтепер іміджева історія Facebook – це не про юнака, який створив соцмережу на два мільярди людей у гуртожитку, а про чоловіка, який здобув мільярдні статки на розпалюванні ненависті.