Tesla зобов'язали звітувати про аварії за участі автопілота: деталі та причини

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) видало постанову, яка повинна зробити більш прозорою статистику безпеки транспортних засобів з системами автоматичного управління. Чому це може стати проблемою для Tesla.

Наказ NHTSA вимагає від компаній, які підпадають під його дію, повідомляти про аварії, що сталися на дорогах загального користування в США.

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Під вимогу звітності про ДТП потрапляють автомобілі всіх виробників обладнані системами автопілота та навіть транспортні засоби, які обладнані функцією автоматичного утримання смуги руху, тобто як ADAS так і ADS відповідного рівня

Що таке ADAS та ADS ADAS (Advanced Driver Assistance System) – це ряд функцій, які передбачені в комплектації авто, або додаються додатково і призначення їх – допомога водію. Система повідомляє про наявність проблематичної ситуації яка виникла, або може виникнути на дорозі, тобто автоматизує і підвищує рівень безпеки транспортного засобу.

ADS (Automated Driving Systems) – системи автономного управління автомобілем. Мають п'ять рівнів інтеграції, від мінімальної участі електроніки, до повністю автономного управління без участі водія. Рівні 3 – 5 передбачають: 3 – більшість функцій водіння та моніторинг проїжджої частини автоматизовані, 4 – всі функції керування автомобілем та моніторингу автоматизовані, 5 – усі функції водіння та взаємодія з довкіллям проходять без участі водія-людини.

Дивіться відео повністю автономного руху авто Tesla:

Що хочуть знати федеральні органи США

Основна місія NHTSA – безпека. Ввівши обов'язкову реєстрацію аварій, агентство отримає доступ до найважливіших даних, які допоможуть швидко виявити проблеми безпеки, що можуть виникнути в цих автоматизованих системах,

- сказав Стівен Кліфф, виконуючий обов'язки адміністратора NHTSA.

Звіт після ДТП

Впродовж одного дня після отримання інформації про аварію компанії повинні повідомити про дорожньо-транспортні пригоди за участю автомобілів, оснащених ADAS рівня 2 або ADS рівня 3-5, в яких було зафіксовано:

травми підтверджені лікарськими висновками

летальні випадки

евакуація автомобіля,

спрацьовування подушок безпеки

шкода, заподіяна іншим учасникам дорожнього руху, в тому числі пішоходам або велосипедистам.

Повний звіт повинен бути представлений через 10 днів після отримання інформації про аварію.

Щомісячний звіт

Щомісяця компанії повинні повідомляти про всі інші дорожньо-транспортні пригоди за участю автомобіля, оснащеного системою ADS, які спричинили незначні травми або матеріальні збитки. Звіти повинні оновлюватися щомісяця з урахуванням нової або додаткової інформації та охоплювати всі ДТП, про які компанія отримала повідомлення.

Захмарні суми штрафів за неподання інформації

У разі невиконання постанови компаніям загрожує щоденний штраф в розмірі 22 992 доларів, а максимальна сума штрафу може скласти "понад 100 мільйонів доларів". Також NHTSA може звернутися до Міністерства юстиції для подальших санкцій щодо компанії-порушника.

Що чого тут саме Tesla

Експерти твердять, що таке рішення американського федерального регулятора дорожнього руху зокрема зумовлено значним зростанням кількості аварій на дорогах США за участю автоматично керованих автомобілів Tesla. Проблема у тім, що доволі складно визначати ступінь участі автономних систем управління автомобілями Tesla у ДТП, багато з яких мали летальні результати. Американські посадовці вважають, що надання компаніями таких даних, унеможливить вільну інтерпретацію результатів ДТП за участю автоматично керованих автомобілів.

У даному контексті, слід нагадати, що після аварії автомобіля Tesla 18 квітня цього року у Техасі, Ілон Маск у твіттері повідомив, що, на його думку, в цьому випадку автопілот не було задіяно, і вини автоматизованих систем управління у смертельному ДТП немає.

Крім цього, що у березні поточного року NHTSA почала детальну перевірку останніх 23 аварій Tesla, в яких міг використовуватися автопілот.