Tesla вчергове змінює стратегію продажів: що вигадав Ілон Маск на цей раз

Tesla відмовиться від демонстраційних залів в елітних торгових центрах. Замість цього автовиробник зосередиться на дешевших місцях, віддаленому керуванні парком автомобілів для тест-драйвів та створенням більшої кількості центрів доставки.

За останні роки компанія кілька разів змінювала стратегію роздрібної торгівлі, і до сьогодні намагається зрозуміти, який підхід є найкращим.

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Заплутані роздрібні стратегії Tesla

Оскільки Tesla не використовує модель франчайзингових дилерів, а володіє всіма своїми магазинами, це дає автовиробникові велику свободу дій в управлінні роздрібною торгівлею, аніж більшості автовиробників.

У 2018 році автовиробник оголосив про те, що зосередиться на торгових точках з високою прохідністю в елітних торгових центрах. Рік по тому генеральний директор Ілон Маск здивував усіх, включаючи своїх співробітників, коли оголосив, що Tesla закриє більшість роздрібних магазинів, звільнить співробітників роздрібної торгівлі та повністю зосередиться на онлайн-замовленнях.

Офлайн магазини обтяжують Tesla / Фото Electrek

Цей крок ґрунтувався на даних, які свідчили, що більшість покупців Tesla розміщують замовлення в Інтернеті. Через кілька тижнів після оголошення про зміни Tesla фактично змінила курс і підтвердила, що більшість магазинів залишаться відкритими.

В кінцевому підсумку, після зміни стратегії роздрібної торгівлі у 2019 році, єдине, що зазнало змін – це значне скорочення виплат для співробітників роздрібної мережі Tesla. Такі кроки у компанії пояснили тим, що в той проміжок часу Tesla відчувала значний фінансовий тиск у зв'язку з запуском Model 3 в Європі, і автовиробник намагався заощадити.

Нова роздрібна стратегія Tesla

Схоже, що зараз – два роки по тому – Tesla реалізує розширену версію плану 2019 року.

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Очікується, що Tesla закриє деякі роздрібні точки, але це не призведе до скорочення штату співробітників роздрібної мережі: компанія Tesla і надалі набирає співробітників у відділ продажів.

Згідно з новою стратегією, Tesla відмовиться від більшості своїх високорентабельних місць в торгових центрах і торгових кварталах на користь центрів доставки.

Як і у 2019 році, Tesla планує зосередитися на онлайн-продажах, велика частина співробітників роздрібних магазинів буде працювати віддалено з людьми, які розміщують замовлення онлайн.

Особисті "консультанти Tesla"

Зараз, коли клієнт розміщує замовлення на автомобіль Tesla онлайн, йому призначається "консультант Tesla" в його місцевому магазині, щоб допомогти керувати процесом, який передує доставці.

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Автовиробник не знайшов причин для того, щоб ці співробітники працювали в конкретному магазині. Замість цього консультанти Tesla будуть працювати в центральному віртуальному магазині, і допомагатимуть онлайн-покупцям на певному ринку без прив'язки до фізичного магазину.

Tesla планує розширити свою фізичну присутність.

Однак замість дорогих приміщень в торгових центрах і торгових кварталах автовиробник збирається орендувати площі на парковках торгових центрів, складах і інших місцях для управління автомобілями, що використовуються для тест-драйвів.

Співробітники Tesla, що працюють віддалено, зможуть направляти покупців на тест-драйви, розблокувати автомобілі віддалено і надавати клієнтам можливість сісти за кермо.

Тест-драйви Tesla будуть проводити з віддаленим управлінням авто / Фото Electrek

У випадках, коли Tesla вже встановила власні зарядні станції на парковках торгових центрів, автовиробник спробує домовитись з власниками нерухомості, щоб зберегти місця для заряджання автомобілів, але при цьому відмовитися від торгових площ всередині торгових центрів.

На гроші, зекономлені на оренді цих приміщень, Tesla планує відкрити більшу кількість центрів доставки в менш дорогих, у контексті орендної плати, районах.