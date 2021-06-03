Ця заява стала черговим репутаційним ударом для американського автовиробника після відкликання десятків тисяч автомобілів Tesla в Китаї та США за останні кілька місяців. За словами китайського регулятора ринку, у цих автомобілів є або проблема з ременями безпеки, яка може збільшити ризик травмування пасажирів у разі зіткнення, або проблема з шинами, яка може збільшити ризик зіткнення.

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Відкликання, що почнеться у 4 червня торкнеться в цілому 734 автомобілів, випущених у 2019 році, повідомила Державна адміністрація з регулювання ринку Китаю на своєму сайті, посилаючись на план відкликання, поданий Tesla. Також китайський регулятор ринку повідомив, що Tesla повідомить власників автомобілів, які будуть відкликані та проведе безплатний огляд і ремонт їх транспортних засобів.

Дивіться відео виготовлення Tesla Model 3

Tesla Model 3 увійшла до трійки найбільш продаваних електромобілів в материковому Китаї, обігнавши за ціною аналогічні моделі від китайських стартапів, таких як Nio. Однак в останні місяці на перше місце вийшов бюджетний автомобіль Wuling Hongguang Mini EV. Американський автовиробник відкрив завод в Шанхаї у 2019 році. Торік Tesla почала поставляти клієнтам автомобілі Model 3 китайського виробництва, а в цьому році – Model Y китайського виробництва.

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