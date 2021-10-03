Така кількість є рекордною для Tesla, а разом з тим перевершила прогнози експертів з Волл-стріт. Вони пророкували компанії показник у 223 700 автомобілів.

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Новий рекорд Tesla

Раніше СЕО Tesla Ілон Маск зазначав, що проблеми через обмеження у ланцюгах поставок мікрочипів призвели до затримок виробництва нових авто. Однак це не завадило компанії досягти нового рекорду.

У другому кварталі 2021 року обсяги поставок становили 201 205 автомобілів, що на понад 40 тисяч менше, ніж у третьому кварталі. Цілком ймовірно, що з такими темпами Tesla зможе випустити понад 1 мільйон електромобілів вже за кінцевими результатами 2021 року.

Цікаво, що нового рекорду вдалось досягти не лише завдяки популярній Model 3. Так, обсяги виробництва Tesla моделі S за третій квартал 2021 року зросли до 9 тисяч одиниць у порівнянні з лише 2 340 одиницями у другому кварталі, коли автогігант тільки почав випуск оновленої версії флагманського електроседана.

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Очікується, що досягти обсягів у понад 1 мільйон нових електромобілів за результатами 2021 року значною мірою допоможуть заводи Gigafactory, які Tesla невдовзі планує запустити у Берліні та Техасі.