Позивач Оуен Діас наголосив, що на заводі білошкірі колеги часто насміхались над ним, залишали расистські повідомлення на його робочому місці і у вбиральні, а також неодноразово закликали "повертатись в Африку". Разом з тим керівники заводу не вживали жодних заходів для протидії расистським інцидентам і навіть погрожували Оуену звільненням.

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За словами колишнього оператора ліфта, така атмосфера на роботі спричинила великий стрес, і в нього з'явились проблеми зі здоров'ям – чоловік почав різко втрачати вагу та страждав безсонням.

У деякі дні я просто сидів на сходах і плакав,

– заявив Діас на судовому засіданні.

Суд присяжних на початку жовтня 2021 року став на бік позивача і оголосив вирок – Tesla повинна виплатити постраждалому 137 мільйонів доларів компенсації – 130 мільйонів за "штрафні збитки" та 6,9 мільйона за емоційний стрес.

Реакція Tesla

До слова, це не перший випадок расової дискримінації на заводі Tesla у Фрімонті, але найгучніший, з огляду на суму компенсації. Раніше компанія вже виплачувала відшкодування за расове приниження на робочому місці колишньому співробітнику Мелвіну Беррі у розмірі 1 мільйон доларів.

У відповідь на вирок у справі Діаса віцепрезидентка Tesla з питань людей Валері Кейперс Уоркман надіслала лист співробітникам заводу, який згодом оприлюднили на сайті компанії.

У цій справі керівники Tesla втрутились та переконались, що на заводі (у Фрімонті – ред. 24 канал) було вжито оперативних та вчасних заходів. Потрібно пам'ятати, що Tesla у 2021 році – це не те ж саме, що у 2015 – 2016 роках,

– йдеться у листі.

Про те, чи планує компанія оскаржувати рішення суду у вищій інстанції, Уоркман не повідомила.