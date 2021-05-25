Відомо, що компанія Tesla Norway AS ніяк не відреагувала. Суд постановив виплатити кожному водію, який зіткнувся з проблемою, 16 тисяч доларів.

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Проблеми зі швидкою зарядкою виникли у автомобілів, які купували у 2013 – 2015 роках.

Важливо! Сума виплат може досягти 160 мільйонів доларів. Такого висновку дійшли, підрахувавши, що в країні є понад 10 тисяч власників Model S.

Судовий позов

У суді довели, що проблема з акумулятором трапилась саме через оновлення. Цікавим є те, що аналогічний позов подали клієнти Tesla в США. Зараз його розглядають у федеральному суді Північної Каліфорнії.

Скандал спалахнув у Норвегії, адже саме там є дуже багато власників електромобілів. Лише у 2020 році понад половини куплених машин були електромобілями або гібридами.

Наразі невідомо, чи заплатить Tesla штраф. Згідно з вироком суду, компанія повинна провести платежі до 31 травня або оскаржити справу до 17 червня. Існує висока ймовірність, що компанія спробує оскаржити рішення, адже у суд представники Tesla так і не з'явились.

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