Відомо, що компанія Tesla Norway AS ніяк не відреагувала. Суд постановив виплатити кожному водію, який зіткнувся з проблемою, 16 тисяч доларів.
До теми Погані новини для Tesla: востаннє таке було три роки тому
Проблеми зі швидкою зарядкою виникли у автомобілів, які купували у 2013 – 2015 роках.
Судовий позов
У суді довели, що проблема з акумулятором трапилась саме через оновлення. Цікавим є те, що аналогічний позов подали клієнти Tesla в США. Зараз його розглядають у федеральному суді Північної Каліфорнії.
Скандал спалахнув у Норвегії, адже саме там є дуже багато власників електромобілів. Лише у 2020 році понад половини куплених машин були електромобілями або гібридами.
Наразі невідомо, чи заплатить Tesla штраф. Згідно з вироком суду, компанія повинна провести платежі до 31 травня або оскаржити справу до 17 червня. Існує висока ймовірність, що компанія спробує оскаржити рішення, адже у суд представники Tesla так і не з'явились.
Останні новини Tesla
- Останнім часом компанія потерпає від чорної смуги.
- Акції Tesla падають вже п'ятий тиждень поспіль. Аналітики дають невтішні прогнози.
- Ба більше, компанія може потерпіти від великої конкуренції, адже у світі очікують багато нових анонсів електромобілів від виробників традиційних авто.
- Інвестор, що передбачив фінансову кризу 2008 року, також зробив ставку проти Tesla.