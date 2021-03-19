Попри шалені зарплати: у Tesla виникли проблеми з наймом працівників у Німеччині
Компанія Tesla вже довгий час не може знайти топменеджерів та інженерів в Німеччині. Що заважає Маску завоювати новий ринок – читайте у нашому матеріалі.
Джерело:Business Insider
Компанія добудовує завод в німецькому Грюнгайде та планує приступити до випуску нової моделі електромобілів Model Y вже в червні.
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Сотні вакансій та шалені зарплати
У Німеччині компанія також має намір виготовляти акумуляторів та електродвигунів. Уряд Федеративної Республіки Німеччини підтримує проєкт Маска та інвестує мільярди доларів.
Однак, більшість з 350 вакансій є актуальними. Залишаються вакантними навіть посади у 25 Guns, групі інженерів, яка безпосередньо контактує з гендиректором компанії Ілоном Маском.
Німецьке видання Handelsblatt інформує, що потенційні кандидати можуть розраховувати на заплату в розмірі від 148 до 238 тисяч доларів.
Tesla / Фото
Чому склалася така ситуація
Рекрутерка Інес Торен зазначила, що Tesla – новачок на німецькому ринку, саме тому відгукується так мало людей.
Для виробництва літій-іонних акумуляторів в Німеччині вони майже нікого не знайдуть, – зауважив Спейкамп.
Паралельно Volkswagen разом з партнерами має намір побудувати завод з виробництва акумуляторних батарей в Зальцгіттері, а Opel вже будує фабрику в Кайзерслаутерні. Крім того, низка китайських компаній починають своє виробництво в Саарланді та Ерфурті.
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В таких умовах Tesla має представити потенційним претендентам на посаду справді "смачну пропозицію".
Автор: Віта Свірневська
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