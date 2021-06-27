Причина рішення

Китайський регулюючий орган заявив, що компанія Tesla це робить для оновлення програмного забезпечення. Однак власникам не варто перейматись.

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Власникам електромобілів немає потреби навіть приїжджати на станцію техобслуговування. Оновлення виконають онлайн.

Цей крок пов'язаний з функцією допомоги водієві. Системи автопілота автомобілів можуть активуватися автоматично, що може призвести до аварій від різкого прискорення.

Такий крок Tesla робить у Китаї вперше. Оновлення охопить:

49 855 електромобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва;

35 665 імпортних електромобілів Model 3.

Коментар Tesla

У компанії вибачились перед клієнтами.

Ми просимо вибачення за незручності, спричинені цим відкликанням, усім власникам автомобілів. Tesla продовжуватиме вдосконалювати безпеку в суворій відповідності до національних вимог,

– вказано у повідомленні Tesla.

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