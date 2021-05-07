На чому заробляє Tesla
Мільярди доларів компанія, що виробляє електромобілі, заробляє аж ніяк не на їх продажах. Основне джерело прибутку Tesla – це продаж регуляторних кредитів (балів) іншим виробникам автомобілів.
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Оскільки компанія не шкодить довкіллю, вона може продавати надлишок цих балів іншим компаніям, щоб вони не порушували законодавство. Це принесло компанії 518 мільйонів доларів у першому кварталі 2021 року.
Прибутки меншатимуть
Світові виробники автомобілів все серйозніше ставляться до електрокарів, а відтак потребують менше регуляторних кредитів. До прикладу, Карлос Таварес, генеральний директор Stellantis, повідомив, що Fiat Chrysler, який придбав регуляторних кредитів Tesla на суму 2,4 мільярда доларів з 2019 року, більше їх не потребуватиме.
Ілон Маск це передбачив
Протягом останніх десяти років засновник Tesla Ілон Маск попереджав, що з часом продажі кредитів компанії зменшаться. Проте рік за роком дохід від цих операцій лише зростав.
Ілон Маск давно розумів, що це джерело прибутку тимчасове / Фото estidevelopers.com
Кредитний дохід є законним джерелом доходу – так Tesla обіграє своїх конкурентів за допомогою законодавства. Але якщо її цього позбавити, то ситуація виглядає не дуже хорошою,
– вважає аналітик Філіп Хушоа.
Чи стане Tesla збитковою
У першому кварталі 2021 року Tesla заробила 518 мільйонів доларів від продажів регуляторних кредитів, а також 101 мільйон доларів від продажу частини біткойнів. Загалом на цьому компанія підняла 619 мільйонів доларів. А чистий прибуток склав всього 438 мільйонів доларів. Тож без регуляторних кредитів та біткойнів, компанія була б збитковою.
З урахуванням усіх фактів, які ми маємо зараз, важко прогнозувати прибутковість для Tesla на 2021 рік, і разом з цим компанія може втратити підтримку основних інвесторів,
– сказав Луїс Навелліє, головний директор з інвестицій компанії Reno.
В Tesla очікують, що ще у 2021 році компанія отримає прибутки від продажу регуляторних кредитів. Але визнають, що з роками ці прибутки падатимуть аж допоки не зникнуть зовсім.