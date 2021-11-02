Tesla поки не підписала жодної угоди, – Ілон Маск про контракт на 4,2 мільярда доларів з Hertz

Ілон Маск заявив, що угода між Tesla та сервісом прокату авто Hertz щодо поставок 100 тисяч електромобілів на суму 4,2 мільярда доларів поки не підписана. Нещодавно новина про такий контракт підвищила вартість акцій Tesla на 13%, завдяки чому ринкова капіталізація компанії вперше перетнула позначку в 1 трильйон доларів.

Замовлення на 100 тисяч автомобілів еквівалентне близько 10% того, що наявні потужності Tesla можуть виробляти щорічно. За словами Ілона Маска, ріст оцінки ринкової капіталізації його компанії є "дивним", адже Tesla стикається з проблемами обсягів виробництва, а не попиту.

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Жодної угоди не підписано

Сторінка фан-клубу Tesla у твітері опублікувала допис, в якому подякувала найбагатшій людині світу за прибуток, який їм вдалось отримати завдяки різкому росту акцій.

Натомість Ілон Маск відповів, що якщо ріст вартості спричинений новиною про угоду Tesla з Hertz, то компанії поки не підписали жодних домовленостей. Мільярдер наголосив, що Tesla зможе продати свої авто Hertz за тією ж ціною, що й для пересічного клієнта: "Угода з Hertz не має жодного впливу на нашу економіку".

Повний текст допису Ілона Маска:

Будь ласка!

Якщо щось із цього ґрунтується на Hertz, я хотів би підкреслити, що жодного контракту ще не було підписано.

Tesla має набагато більший попит, ніж обсяги виробництва, тому ми продаватимемо авто Hertz лише з такою ж маржею, як і споживачам.

Угода з Hertz не має жодного впливу на нашу економіку.