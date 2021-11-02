Замовлення на 100 тисяч автомобілів еквівалентне близько 10% того, що наявні потужності Tesla можуть виробляти щорічно. За словами Ілона Маска, ріст оцінки ринкової капіталізації його компанії є "дивним", адже Tesla стикається з проблемами обсягів виробництва, а не попиту.

Зверніть увагу Жодних заторів і безпека на вулицях: як технології поліпшують життя міст, – думка експерта

Жодної угоди не підписано

Сторінка фан-клубу Tesla у твітері опублікувала допис, в якому подякувала найбагатшій людині світу за прибуток, який їм вдалось отримати завдяки різкому росту акцій.

Натомість Ілон Маск відповів, що якщо ріст вартості спричинений новиною про угоду Tesla з Hertz, то компанії поки не підписали жодних домовленостей. Мільярдер наголосив, що Tesla зможе продати свої авто Hertz за тією ж ціною, що й для пересічного клієнта: "Угода з Hertz не має жодного впливу на нашу економіку".

Повний текст допису Ілона Маска:

Будь ласка!

Якщо щось із цього ґрунтується на Hertz, я хотів би підкреслити, що жодного контракту ще не було підписано.

Tesla має набагато більший попит, ніж обсяги виробництва, тому ми продаватимемо авто Hertz лише з такою ж маржею, як і споживачам.

Угода з Hertz не має жодного впливу на нашу економіку.