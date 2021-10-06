Tesla підняла ціни на популярні моделі авто: скільки коштують електромобілі зараз

Tesla підвищила ціни на електромобілі Model 3 та Model Y. Найдешевше авто зараз коштує 42 тисячі доларів. Ілон Маск заявив, що зростання цін частково пов'язане з проблемами ланцюжка поставок.

Протягом першого півріччя 2021 року Tesla вже активно підвищувала ціни, однак востаннє збільшення вартості відбулось ще у липні. Оскільки попит на нові авто компанії найбільший на ринку електромобілів, експерти прогнозують, що продукція дорожчатиме і надалі.

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Ціни на Tesla Model 3

Tesla збільшила ціну на дві конфігурації Model 3 – Standart Range Plus та Performance. Актуальна вартість різних конфігурацій моделі наразі така:

Tesla Model 3 Standart Range Plus – 41 990 доларів (замість 39 990 доларів);

(замість 39 990 доларів); Tesla Model 3 Long Range AWD – 49 990 доларів (ціна не змінилась);

(ціна не змінилась); Tesla Model 3 Performance – 57 990 доларів (замість 56 990 доларів).

Найсуттєвіше зростання вартості – 2 тисячі доларів для Standart Range Plus, і це найдешевше авто від Tesla. На початку 2021 року вартість такої конфігурації становила 36 990 доларів, що на 5 тисяч доларів або 13% менше, ніж сьогодні.

Зростання цін на Tesla Model 3 / Скриншот сайту Tesla

Ціни на Tesla Model Y

Model Y також зросла у вартості – обидві конфігурації авто подорожчали:

Tesla Model Y Long Range – 54 990 доларів (замість 52 990 доларів);

(замість 52 990 доларів); Tesla Model Y Performance – 61 990 доларів (замість 60 990 доларів).

Модель Y Long Range, яка є найдешевшою пропозицією електропозашляховика, загалом зросла у ціні на 4 тисячі доларів у порівнянні з квітнем 2021 року.

Зростання цін на Tesla Model Y / Скриншот сайту Tesla