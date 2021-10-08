Головний офіс компанії наразі розташований у Пало-Альто, Каліфорнія, однак невдовзі переміститься в Остін, що у Техасі. Ілон Маск і сам переїхав з Каліфорнії у Техас ще минулого року, зокрема через те, що там розташовані потужності SpaceX та можна платити менше податків.

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Що буде з потужностями Tesla

Попри переїзд, Tesla не збирається відмовлятись від розвитку заводу у Фрімонті та планує збільшити об'єми виробництва на 50%. Те ж саме стосується потужностей у Неваді, на яких виготовляють акумулятори та силове устаткування для електромобілів.

Ілон Маск наголосив, що заводу у Техасі знадобиться ще трохи часу, щоб вийти на повну потужність. У Шанхаї будівництво заводу Tesla тривало всього 11 місяців, а от на запуск багатосерійного виробництва знадобиться щонайменше рік. Мільярдер очікує, що запуск в Остіні відбудеться за подібним сценарієм.

До слова, штат Каліфорнія стягує один із найвищих у США податків на дохід з багатіїв, а ось у Техасі такого податку для фізичних осіб-підприємців немає. Окрім цього, Маск був незадоволений обмеженнями у Каліфорнії, які стосувались боротьби проти COVID-19. Раніше він називав вимоги штату "фашистськими".

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