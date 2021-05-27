Cybertruck посприяв й іншим моделям. В очікуванні виходу Cybertruck клієнти брали в лізинг Model 3.
До теми Суд зобов'язав Tesla виплатити 16 тисяч доларів кожному власнику авто в Норвегії: причина
Ще у червні 2020 року кількість охочих стати власником Cybertruck сягала 650 тисяч осіб. За неофіційними підрахунками, зараз замовлень вже понад мільйон.
Які конфігурації пікапа обирають:
- 48% – Dual Motor;
- 44,5% – Tri Motor;
- 7,5% – версія з одним двигуном.
Умови передзамовлення
Звісно, бронювання без передоплати не відбувається. Людина повинна зробити попередній внесок в розмірі 100 доларів. Компанія обіцяла повернути гроші, якщо клієнт передумає.
Зазначимо, що ця сума внеску є найнижчою для всього асортименту Tesla. Ймовірно, це й стало причиною вражаючої кількості передзамовлень.
Вартість Cybertruck
Ціни на пікап Cybertruck стартують від 39 900 доларів. Максимальна вартість – 69 900 доларів. Стільки коштує модель з трьома моторами.
Початок виробництва
Tesla обіцяє почати виробництво вже наприкінці 2021 року. Відомо, що спочатку планують продавати 2 потужні версії, у яких запас ходу – від 480 до 800 кілометрів.
Варто й додати, що у Tesla може погіршитися ситуація. Все через нового конкурента – пікап F-150 Lighning, який представила компанія Ford. За перші 48 годин пікап замовили понад 44 тисячі разів.