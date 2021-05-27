Cybertruck посприяв й іншим моделям. В очікуванні виходу Cybertruck клієнти брали в лізинг Model 3.

До теми Суд зобов'язав Tesla виплатити 16 тисяч доларів кожному власнику авто в Норвегії: причина

Ще у червні 2020 року кількість охочих стати власником Cybertruck сягала 650 тисяч осіб. За неофіційними підрахунками, зараз замовлень вже понад мільйон.

Які конфігурації пікапа обирають:

48% – Dual Motor;

44,5% – Tri Motor;

7,5% – версія з одним двигуном.

Умови передзамовлення

Звісно, бронювання без передоплати не відбувається. Людина повинна зробити попередній внесок в розмірі 100 доларів. Компанія обіцяла повернути гроші, якщо клієнт передумає.

Зазначимо, що ця сума внеску є найнижчою для всього асортименту Tesla. Ймовірно, це й стало причиною вражаючої кількості передзамовлень.

Вартість Cybertruck

Ціни на пікап Cybertruck стартують від 39 900 доларів. Максимальна вартість – 69 900 доларів. Стільки коштує модель з трьома моторами.

Початок виробництва

Tesla обіцяє почати виробництво вже наприкінці 2021 року. Відомо, що спочатку планують продавати 2 потужні версії, у яких запас ходу – від 480 до 800 кілометрів.

Важливо! Глава Tesla Ілон Маск наголосив на тому, що варто бути готовим до можливих затримок. Все через те, що фабрика в Техасі, де будуть виробляти пікап, ще не добудована.

Варто й додати, що у Tesla може погіршитися ситуація. Все через нового конкурента – пікап F-150 Lighning, який представила компанія Ford. За перші 48 годин пікап замовили понад 44 тисячі разів.