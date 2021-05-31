Викликана пандемією глобальна нестача напівпровідників для чіпів, необхідних для електричних систем автомобілів, змушує автомобілебудівників гальмувати випуск транспортних засобів. Ця проблема на цьому етапі розвитку автомобільної індустрії все більше непокоїть як виробників, так і інвесторів.

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Для амбіційного керівника компанії Tesla мультимільярдера Ілона Маска залежність його компанії від поставок чіпів та мікросхем стала справжнім викликом. За інформацією Financial Times Tesla готується до незвичайного кроку. Компанія планує проводити оплату вартості потрібних їй чіпів наперед, а також вивчає питання купівлі заводу як розв'язання проблеми глобальної нестачі мікросхем на ринку.

Придбати завод лише для власних потреб

Повідомляється, що американський виробник електромобілів обговорює пропозиції щодо забезпечення постачання мікросхем з операторами з Тайваню, Південної Кореї та США. А також той факт, що наміри Tesla у придбанні цілого заводу з виробництва мікросхем знаходяться на етапі попереднього вивчення.

Виробництво чіпів вкрай складний процес / Фото Unsplash

Наголошується, що цим кроком Tesla насамперед планує розв'язати тільки проблему нестачі мікросхем для власних потреб. Проте багато експертів стверджують, що для навіть для такого автомобілевиробника як Tesla, який вже заявили про наміри виробляти власні акумуляторні батареї, передова фабрика напівпровідників та мікросхем це дуже складний виклик. Питання не лише у тому, що вартість інвестицій становитиме близько 20 мільярдів доларів, але й у тонкощах управління такими заводами.

Світ у пошуках розв'язання проблеми нестачі мікросхем та чіпів

Не лише автомобільна галузь стурбована нестачею чіпів: США, Китай і ЄС розглядають можливість зниження залежності від тайваньських і корейських постачальників і нарощування власних виробничих потужностей. Зокрема китайські інженери у сфері виробництва чіпів закликають уряд країни до співпраці з неамериканськими компаніями, щоб максимально "деамериканізувати" індустрію.

В Японії Sony спільно з тайванською компанією TSMC збирається витратити 9,2 мільярда доларів на спорудження японського заводу з виробництва чіпів, але, ймовірно, це відбудеться тільки в тому випадку, якщо уряд Японії надасть відповідну підтримку.

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Американський виробник мікросхем Nvidia, найбільша за ринковою вартістю, передбачає що у другому кварталі отримає 6,3 мільярда доларів прибутків, в порівнянні з прогнозом аналітиків в розмірі 5,49 мільярда доларів. Близько 400 мільйонів доларів компанія планує отримати від продажів спеціальних чіпів, створених Nvidia для майнінгу криптовалют.