Tesla не буде просто автовиробником: грандіозні плани Ілона Маска

У Tesla вважають сучасні технології штучного інтелекту примітивними. Грандіозні плани Tesla озвучені Ілоном Маском вражають, він бачить Tesla провідною робототехнічною компанією в області штучного інтелекту.

Американський мільярдер та генеральний директор Tesla оголосив, що компанія вже є не лише виробником електричних автомобілів. При цьому він акцентував на тому, що в цей час його компанія також активно займається штучним інтелектом, а розробки у цьому напрямку проводить одна з найсильніших апаратних та програмних команд спеціалістів у сфері штучного інтелекту у світі.

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Програмне забезпечення, яке існувало для розв'язання питання автономного управління автомобілем було доволі примітивним, тому ми створили команду с нуля й розробляємо те, що, на нашу думку, є, ймовірно, найбільш передовим штучним інтелектом у реальному світі,

– заявив керівник технологічного підрозділу Tesla аналітикам під час телефонної бесіди, яка стосувалась фінансового стану Tesla за перший квартал 2021 року.

Варто відзначити, що кілька днів тому американська компанія опублікувала свій сьомий поспіль квартальний баланс з солідними доходами. З січня по березень 2021 року вона отримала дохід у розмірі 10 380 мільйонів доларів, що на 74% більше, ніж в першому кварталі попереднього року.

Крім того, Tesla продовжує працювати над Dojo – суперкомп'ютером для навчання автономного штучного інтелекту Tesla. Маск раніше заявляв, що суперкомп'ютер Dojo компанії Tesla буде мати потужність понад 1 екзафлопс (exaFLOPS), що зробить його одним з найпотужніших комп'ютерів у світі. Він буде оптимізований для навчання нейронних мереж і його буде надано для користування й іншим компаніям.

Дивіться відео автономної поїздки автомобіля Tesla

На думку журналу The Economist, якщо Ілону Маску вдасться об'єднати автомобілі, штучний інтелект, програмне забезпечення та енергетику, охоплення ринку його компаніями буде надзвичайно широким. І це дозволить, як недавно заявив сам Маск, стати Tesla більш відомою як фірма, що займається робототехнікою в області штучного інтелекту, аніж просто виробником електромобілів.