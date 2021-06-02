Tesla натякнула на відкриття власних ресторанів: вже подали заявку на товарний знак

Компанія Tesla вирішила отримати товарний знак в ресторанному бізнесі, відповідну заявку вже подала. Ба більше, компанія зареєструвала одразу три товарні знаки у різних категоріях.
Відомо, що усі ці заяви Tesla розглянуть в серпні 2021 року. Наразі офіційно компанія не заявляла про намір відкриття ресторанів.
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Мовиться про товарні знаки для таких категорій:
- ресторани;
- послуги самообслуговування;
- ресторанні послуги на виніс.
Спроби вже були
Що цікаво, глава Tesla Ілон Маск разом з колегами вже намагався відкрити ресторани. Це було у 2017 році. Тоді хотіли перетворити зарядні станції в магазини, у яких подавали б їжу, як в ресторанах. Однак Tesla запустила лише зали очікування, у яких були автомати з їжею.
Я зроблю олдскульний ресторан на виніс, ролики і рок-ресторан на новій зарядної станції в Лос-Анджелесі,
– писав Маск у твітері.
Компанія навіть подавала заявку на патенти, але люди так і не дочекались ресторанів.