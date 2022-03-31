З таким проханням звернувся до харківських підприємців мер міста Ігор Терехов.

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Я звертаюся до харківського бізнесу. Місту і країні треба перезапустити економіку… Виходьте, працюйте, заробляйте, піднімайте економіку. Цього чекає від вас Харків, цього чекає від вас Україна,

– закликав Терехов.

Він нагадав, що українська влада останніми тижнями дуже спростили правила ведення бізнесу, а також суттєво знизили податкові ставки. Тож, звісно неможливо повернутися до роботи в повному обсязі, але це можна і необхідно зробити в скороченому.

Як Україна спростила ведення бізнесу на час війни

Скасували акциз на пальне, а ПДВ зменшили з 20% до 7%.

Всі товари звільнені від ввізного мита.

Компанії з обігом до 10 мільярдів гривень на рік, можуть користуватися спрощеною системою оподаткування і платити лише 2% від обороту.

Сплата єдиного податку для 1 – 2 груп ФОПів – добровільна. ЄСВ за мобілізованих працівників платити не треба.

Скасували перевірки, а дозволи і ліцензії можна оформити онлайн.

Є можливість взяти кредит на бізнес під 0%.

За працевлаштування переселенців роботодавці отримують 6 500 гривень за кожного.

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