Telegram розмістив облігації на 1 мільярд доларів, – ЗМІ

16 березня 2021 , 12:53
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Джерело:

24 канал

Група месенджера Telegram розмістила 5-річні конвертовані доларові облігаціїї і залучила 1 мільярд доларів. Це зацікавило інвесторів, адже вони зможуть конвертувати борг в акції в разі майбутнього IPO.

Облігації розмістили під 7% річних за ціною номіналу. Така інформація з'явилась у різних ЗМІ. Зокрема, розміщення підтверджує і Bloomberg.

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Відомо, що мінімальний лот для участі становив 500 тисяч доларів.

Бонди розмістили до 2026 року. Вже у вересні 2021 року відбудеться перша виплата купону. За інформацією ЗМІ, гроші потрібні компанії для розвитку мессенджера і повернення коштів інвесторам у блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Нагадаємо, що її запуску так і не відбулося.

Невдалий запуск TON: що відомо

  • Павло Дуров ще наприкінці 2017 року заговорив про створення блокчейн-платформи TON.
  • Розробники хотіли вбудувати платіжну систему на основі власного блокчейну TON в месенджер Telegram.
  • Компанія залучила 1,7 мільярда доларів інвестицій від 175 інвесторів.
  • Павло Дуров у 2019 році хотів зустрітимя з інвесторами для офіційного представлення платформи. Цього не сталось, бо американський суд заборонив Telegram випуск своєї криптовалюти.
  • Зараз інвестори вимагають Дурова компенсувати збитки за провал проєкту.