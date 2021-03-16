Telegram розмістив облігації на 1 мільярд доларів, – ЗМІ
Група месенджера Telegram розмістила 5-річні конвертовані доларові облігаціїї і залучила 1 мільярд доларів. Це зацікавило інвесторів, адже вони зможуть конвертувати борг в акції в разі майбутнього IPO.
Джерело:24 канал
Облігації розмістили під 7% річних за ціною номіналу. Така інформація з'явилась у різних ЗМІ. Зокрема, розміщення підтверджує і Bloomberg.
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Відомо, що мінімальний лот для участі становив 500 тисяч доларів.
Бонди розмістили до 2026 року. Вже у вересні 2021 року відбудеться перша виплата купону. За інформацією ЗМІ, гроші потрібні компанії для розвитку мессенджера і повернення коштів інвесторам у блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Нагадаємо, що її запуску так і не відбулося.
Невдалий запуск TON: що відомо
- Павло Дуров ще наприкінці 2017 року заговорив про створення блокчейн-платформи TON.
- Розробники хотіли вбудувати платіжну систему на основі власного блокчейну TON в месенджер Telegram.
- Компанія залучила 1,7 мільярда доларів інвестицій від 175 інвесторів.
- Павло Дуров у 2019 році хотів зустрітимя з інвесторами для офіційного представлення платформи. Цього не сталось, бо американський суд заборонив Telegram випуск своєї криптовалюти.
- Зараз інвестори вимагають Дурова компенсувати збитки за провал проєкту.
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