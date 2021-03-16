Група месенджера Telegram розмістила 5-річні конвертовані доларові облігаціїї і залучила 1 мільярд доларів. Це зацікавило інвесторів, адже вони зможуть конвертувати борг в акції в разі майбутнього IPO.

Облігації розмістили під 7% річних за ціною номіналу. Така інформація з'явилась у різних ЗМІ. Зокрема, розміщення підтверджує і Bloomberg.

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Відомо, що мінімальний лот для участі становив 500 тисяч доларів.

Бонди розмістили до 2026 року. Вже у вересні 2021 року відбудеться перша виплата купону. За інформацією ЗМІ, гроші потрібні компанії для розвитку мессенджера і повернення коштів інвесторам у блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Нагадаємо, що її запуску так і не відбулося.

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