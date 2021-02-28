Про IT, бізнес та маркетинг: підбірка цікавих телеграм-каналів для професійного розвитку

Соціальну мережу телеграм вважають однією з найзручніших для комунікації. Її використовують не лише для особистого спілкування, а й як робочу платформу. Зокрема, телеграму надають перевагу IT-спеціалісти, бізнесмени та люди із креативних спеціальностей.

У мережі є безліч каналів, які можуть допомогти у професійному розвитку. Добірку 10 корисних джерел у телеграмі – читайте далі.

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10 телеграм-каналів для професійного розвитку

► IT івенти в Україні

На цьому телеграм-каналі анонсують такі події:

вебінари;

майстер-класи;

курси.

Часто ці події є навіть безкоштовними, що є важливим для початківців в IT-сфері.

► "Кукумбер"

Про анонси вебінарів, майстер-класів та курсів – за посиланням

Автори цього каналу збирають рекомендації з різних сайтів, програм та застосунків. Щодня публікується інформація про корисний і простий у користуванні сервіс. Пропонуються як для PC, так і для Android чи iOS – там великий вибір і зручна навігація.

► Корисні бізнес-івенти

На цьому каналі можна прочитати про ведення сучасного бізнесу. Зокрема, вебінари, конференції та майстер-класи про:

маркетинг;

фінанси;

продажі;

просування в інтернеті;

SMM та інше.

► "ЕКСПОНЕНТА"

Про корисні бізнес івенти – тут

Тут розповідають про тренди бізнесу та маркетингу, які швидко розвиваються у всьому світі. На каналі є інформація з різних джерел. Зокрема, з закритих клубів та досліджень.

► Цікаві онлайн івенти

Переходіть на телеграм-канал " ЕКСПОНЕНТА ".

У цьому джерелі також повідомляють про безкоштовні вебінари, онлайн-тренінги та курси. Канал буде цікавим для спеціалістів:

бізнесу;

IT;

digital;

англійської мови;

психології.

► Авторський канал Романа Катеринчика

За цікавими онлайн івентами слідкуйте тут

У телеграмі свій канал веде бізнесмен, інвестор Роман Катеринчик. Він публікує кейси та інсайти. Окрім цього, ділиться також звичайними буднями IT-підприємця. Також вчить, як бути лідером та самодисциплінуватися.

Сам Катеринчик у 19 років створив свій перший бізнес – IT-компанію Artjoker. Вона працює вже 14 років і обслуговує клієнтів з 28 країн.

► Growth Factory

На цьому каналі розповідають лише секрети IT-бізнесу. Ба більше, ними діляться справжні професіонали у цій сфері. Там точно читачі не знайдуть загально відомих знань – лише експертний досвід.

► "ОБОДряшки"

Це авторський канал IT-підприємця Павла Ободи. Він розповідає про свій шлях до засновника компанії. Обод ділиться різними кейсами, куди інвестує.

► "PM без проблем"

Телеграм-канал Павла Ободи можна знайти тут

Цей канал вважають найбільшим українськомовним блогом про проєктний менеджмент та саморозвиток. Автором каналу є Program Manager в ELEKS.

► UIT | Робота, заходи і новини в IT

Детальніше про важливу інформацію для бізнесу – дивіться за посиланням

Цей канал не менш важливий, адже на ньому можна знайти топові корисні вакансії. Також там є актуальні новини зі світу технологій.

Окрім цього, там розповідають про успішні українські та закордонні стартапи.