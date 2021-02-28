Про IT, бізнес та маркетинг: підбірка цікавих телеграм-каналів для професійного розвитку
Соціальну мережу телеграм вважають однією з найзручніших для комунікації. Її використовують не лише для особистого спілкування, а й як робочу платформу. Зокрема, телеграму надають перевагу IT-спеціалісти, бізнесмени та люди із креативних спеціальностей.
Джерело:Ain
У мережі є безліч каналів, які можуть допомогти у професійному розвитку. Добірку 10 корисних джерел у телеграмі – читайте далі.
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10 телеграм-каналів для професійного розвитку
► IT івенти в Україні
На цьому телеграм-каналі анонсують такі події:
- вебінари;
- майстер-класи;
- курси.
Часто ці події є навіть безкоштовними, що є важливим для початківців в IT-сфері.
► "Кукумбер"
Автори цього каналу збирають рекомендації з різних сайтів, програм та застосунків. Щодня публікується інформація про корисний і простий у користуванні сервіс. Пропонуються як для PC, так і для Android чи iOS – там великий вибір і зручна навігація.
► Корисні бізнес-івенти
На цьому каналі можна прочитати про ведення сучасного бізнесу. Зокрема, вебінари, конференції та майстер-класи про:
- маркетинг;
- фінанси;
- продажі;
- просування в інтернеті;
- SMM та інше.
► "ЕКСПОНЕНТА"
Тут розповідають про тренди бізнесу та маркетингу, які швидко розвиваються у всьому світі. На каналі є інформація з різних джерел. Зокрема, з закритих клубів та досліджень.
► Цікаві онлайн івенти
У цьому джерелі також повідомляють про безкоштовні вебінари, онлайн-тренінги та курси. Канал буде цікавим для спеціалістів:
- бізнесу;
- IT;
- digital;
- англійської мови;
- психології.
► Авторський канал Романа Катеринчика
У телеграмі свій канал веде бізнесмен, інвестор Роман Катеринчик. Він публікує кейси та інсайти. Окрім цього, ділиться також звичайними буднями IT-підприємця. Також вчить, як бути лідером та самодисциплінуватися.
Сам Катеринчик у 19 років створив свій перший бізнес – IT-компанію Artjoker. Вона працює вже 14 років і обслуговує клієнтів з 28 країн.
► Growth Factory
На цьому каналі розповідають лише секрети IT-бізнесу. Ба більше, ними діляться справжні професіонали у цій сфері. Там точно читачі не знайдуть загально відомих знань – лише експертний досвід.
► "ОБОДряшки"
Це авторський канал IT-підприємця Павла Ободи. Він розповідає про свій шлях до засновника компанії. Обод ділиться різними кейсами, куди інвестує.
► "PM без проблем"
Цей канал вважають найбільшим українськомовним блогом про проєктний менеджмент та саморозвиток. Автором каналу є Program Manager в ELEKS.
► UIT | Робота, заходи і новини в IT
Цей канал не менш важливий, адже на ньому можна знайти топові корисні вакансії. Також там є актуальні новини зі світу технологій.
Окрім цього, там розповідають про успішні українські та закордонні стартапи.
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