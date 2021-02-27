Метод помідора: усе про техніку, яка навчить вас ефективно керувати своїм часом

Вам потрібно владнати купу справ, але ви постійно відволікаєтесь від виконання завдань? Це не дивує, адже сьогодні все робиться для того, щоб привернути нашу увагу. Тому важливо навчитися керувати нашим найціннішим ресурсом – часом. Однією з ключових технік тайм-менеджменту є техніка Pomodoro. Що це за техніка та які проблеми допомагає вирішити – читайте у нашому матеріалі.

Що таке "метод помідора"

Суть техніки Pomodoro полягає в тому, щоб встановити таймер на певний час, у класичному варіанті – на 25 хвилин (1 "помідор"). У цей час потрібно максимально сконцентруватися на задачі, не відволікаючись на інші справи. Коли 25 хвилин закінчуються, настає 5-хвилинний короткий відпочинок.

Після чотирьох таких "помідорів" можна зробити довшу перерву, тривалістю у 20-30 хвилин. Для цих цілей можна використовувати стаціонарний або телефонний таймер, спеціальні сервіси та додатки.

Як наслідок техніка дозволяє використовувати всі можливості робочого дня та мозку. Вона підходить як для людей з поганою самоорганізацією, так і для працеголіків. Потрібно лише визначитися із завданнями, потім встановити таймер, і нехай він розпоряджається вашим часом.

Звідки така назва

У 80-х роках минулого століття у людей були геть інші клопоти, тоді про тайм-менеджмент замислювалися значно рідше.

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Франческо Чирилло, який навчався в ті часи в італійському університеті, зрозумів, що не готовий до іспитів. Водночас він щиро вважав, що проводив за навчанням багато часу.

Зрештою, Чирилло вирішив оптимізувати свій час і з цією метою провів експеримент – поділив роботу над домашнім завданням на однакові короткі відрізки часу. Для самоконтролю він узяв кухонний таймер у вигляді помідора та встановив його на 10 хвилин.

"Метод помідора" / Фото gettyimages

У процесі він зауважив, що йому стало легше концентруватися на завданні, адже він знав, що скоро зможе відпочити. Згодом Чирилло розвинув свою техніку Pomodoro до повноцінної системи: відрізки часу для роботи збільшилися до 25 хвилин.

Як планувати час за "методом помідора"

Стандартний восьмигодинний робочий день – 14-16 "помідорових" відрізків. Слід сказати, що 25 хвилин – оптимальний проміжок робочого часу. Під час цього періоду можна зосередитись на завданні, не відволікаючись.

Водночас за 25 хвилин можна багато чого встигнути й відчути певний прогрес у своїх справах. А п'ятихвилинні перерви допомагають знизити розумову напругу та легко перемикатися між завданнями.

Щоб техніка була ефективною, потрібно заздалегідь скласти список конкретних завдань на день. Потім слід розподілити їх на "помідори". Для цього великі завдання потрібно поділити на менші, а дрібні справи – навпаки групувати, поки вони не заповнять 25-хвилинний відрізок.

Планування за технікою Pomodora / Фото Pexels

Рекомендується підлаштовувати цей метод під свій ритм і потреби. Наприклад, встановити велику перерву на час обіду, якщо ви працюєте в офісі.

Згодом можна буде розділяти робочі відрізки на кілька частин: перші кілька хвилин на початку "помідора" залишати для вивчення виконаної роботи, останні – на перегляд того, що вже зроблено. Але якщо аналіз все ще не вдається, то можна відкласти цей момент на майбутнє, коли будуть вивчені базові принципи.

4 правила техніки

Важливо ретельно дотримуватися правил техніки Pomodoro. Адже будь-яка поступка знизить продуктивність – у такому разі слід перезапустити таймер.

Основні 4 правила:

Потрібно конкретизувати завдання, які слід виконати. Для цього їх краще записати.

Коли вмикається таймер, необхідно працювати, не відволікаючись. Якщо раптово згадали про важливу справу, то швидко запишіть її та поверніться до неї під час перерви або внесіть у список завдань.

Правила техніки Pomodoro / Фото gettyimages

Коли час вичерпаний – слід відпочити. Бажано розім'ятися фізично, відчинити вікно або випити чаю. Перерви мають бути обов'язковими. Через 4 "помідори" можна дозволити собі довшу перерву, щоб перепочити перед новою низкою завдань.

Якщо завдання вдалося виконати швидше, то використайте цей час для критичного аналізу виконаної роботи, виправлень та доповнень. Наприклад, позначте вже виконані завдання зі свого списку.

Які проблеми допомагає вирішити метод

Ми живемо в часи перевантаження інформацією, постійних відволікань, а техніка Pomodoro допоможе збільшити продуктивність, виконати більше завдань за короткий час.

Техніка збільшує ефективність роботи та навчання / Фото Pexels

А також вона:

Стимулює досягати своєї мети.

Поліпшує робочий або навчальний процес.

Збільшує ефективність роботи або навчання.

Додає рішучості у складних ситуаціях.

Допомагає швидко аналізувати.

Зменшує відволікання і потрапляння в режим багатозадачності.

Допомагає помітити прямий зв'язок між завданнями та метою.

Навчає вдало планувати завдання на увесь день.

Для кого ця техніка

Техніка найкраще підходить тим, хто:

не пов'язаний з групою колег (наприклад, фрилансери);

працює монотонно протягом тривалих відрізків часу (наприклад, ретушери);

швидко втомлюється від виконання однотипних завдань;

легко втягується в роботу над новим завданням.

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Мінуси техніки

Основним недоліком цієї техніки є те, що всі завдання повинні бути з категорії "зробити": написати лист, зв'язатися з виконавцями тощо. Але в такому режимі можна легко розгубитись. Тому спочатку краще подумати над тим, як виконати завдання, перш ніж відразу братися за це.

Також є види діяльності, де використання таймера неможливе. Наприклад, під час роботи з клієнтами, коли визначити точний час розмови просто не вдасться.

Також метод Pomodoro не спрацює, якщо:

характер роботи передбачає різний час початку та завершення (наприклад, у кол-центрі);

робота передбачає стан "вільного потоку думок" (наприклад, якщо ви – художник чи письменник);

робота відбувається в офісі з колективом (колега може захотіти обговорити з вами термінове завдання або начальник викличе на нараду).

Однак, незважаючи на ці нюанси, техніка Pomodoro добре допомагає дисциплінувати себе та правильно розподіляти час на роботу й відпочинок. Спробуйте застосувати "метод помідора" під час виконання складної роботи – і результат не забариться!