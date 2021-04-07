Мережа ресторанів швидкого харчування Taco Bell планує закрити вакансії в американських закладах лише за один день – 21 квітня. Співбесіди проведуть на стоянках.

Кампанія із працевлаштування об'єднає майже дві тисячі локацій у США. Такий захід у Taco Bell проводять вже другий рік поспіль через пандемію COVID-19.

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Аби не сприяти поширенню вірусу, менеджери з персоналу проведуть співбесіди на вулиці. Для цього обладнають стоянки, внутрішні двори та спеціальні під’їзні станції, де кандидатам не потрібно буде виходити зі своїх машин. Усі учасники повинні дотримуватися безпечної дистанції та носити маски.

Кого шукають та що пропонують

Taco Bell має на меті знайти касирів, генеральних менеджерів та "беллхопів" (bellhops), які з планшетами підсилять сервіс drive-thru. Він дозволяє придбати їжу, не виходячи з авто.

Майбутнім співробітникам компанія пропонує відпустку до чотирьох тижнів та початкову заробітну плату в розмірі 9,1 долара за годину.