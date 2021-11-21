Святкове підприємництво: як швидко заробити на Новий рік та Різдво

Зимові свята – час для швидкого старту та окупності бізнесу. Саме у цей період традиційно здійснюються найімпульсивніші покупки – споживачі перестають економити, а продавці заробляють більше.

До святкування Нового року долучаються чи не усі: як приватні особи, так і компанії. Тож, обравши правильну стратегію, можна отримати гігантське охоплення аудиторії. Про 5 перспективних бізнес-ідей на зимові свята – далі у матеріалі.

До теми Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно

1. Тематичний хендмейд

Новорічний настрій без святкових прикрас уявити важко. Люди намагаються оточити себе красивими речами, які створюють атмосферу свята. Стандартні пластикові іграшки та китайські різнокольорові ліхтарики за стільки років уже набридли багатьом, тож чи не кожен прагне зробити святкування унікальним завдяки оригінальним прикрасам.

Вироби ручної роботи вигідно виділяються на тлі товарів з масмаркету, тож якщо любите займатись рукоділлям, ви з легкістю можете перетворити свої вміння у прибутковий та затребуваний бізнес.

Тематика дозволяє увімкнути політ фантазії, тож пропонуємо вам ознайомитись із найпопулярнішими напрямками:

різдвяні шкарпетки;

чохли на подушки;

прикраси у вигляді новорічного печива;

ялинкові іграшки з паперу;

оригінальні листівки;

новорічні вінки тощо.

Витрати на такий бізнес мінімальні – у ціну готового товару варто закласти витрати на матеріали та ваш дорогоцінний час.

Святковий хендмейд / Фото Unsplash

2. Декоративні свічки

Свічки, на відміну від штучних вогників, пробуджують у людей особливі емоції. Окрім естетичної цінності, такі вироби можуть мати і відчуттєву – аромати, які створять святковий настрій навіть у найбільших скептиків Різдва чи Нового року. Люди готові платити за емоції щастя не тільки на свята, тож такий бізнес можна продовжувати і після Нового року.

Нині популярними є свічки з кольоровим полум'ям. На відміну від звичайних парафінових, у них додають розплави різних солей. Якщо вдасться домовитись із 5 – 6 торговими точками, яким ви регулярно поставлятимете товар, то прибуток з такого бізнесу може сягати близько 1 тисячі доларів на місяць.

Бізнес на свічках / Фото Unsplash

3. Новорічні костюми

Якщо ви вмієте та любите шити, не варто відкидати ідею створення новорічних костюмів. Тут можна обрати з декількох напрямків:

дитячі костюми;

костюми для корпоративів;

для домашніх тварин;

для новорічних вечірок дорослих.

Радимо зробити ставку на дрібні вироби, зокрема прикраси або костюми для тварин, адже вони потребують мало часу і зможуть принести більше прибутку.

Костюми для домашніх улюбленців / Фото Unsplash

4. Листи від Миколая

Усі батьки хочуть зробити святкування Нового року та Різдва для своїх дітей неповторними і незабутніми. Сьогодні існує безліч можливостей оригінально привітати малечу, а один із найпопулярніших варіантів – іменний лист від Миколая чи Санта Клауса.

Завдання полягає у виготовленні яскравих та оригінальних листів у спеціальних конвертах. Крім того, до них можна додати трохи смаколиків. Протягом святкових днів на такому бізнесі можна заробити кілька тисяч гривень, залежно від наповнення іменних пакунків.

Іменні листівки від Миколая / Фото Unsplash

5. Оренда житла

Якщо у вас є вільна нерухомість, то не здати її в оренду на Новий рік – це очевидна втрата хороших прибутків. Бажаючи провести вечір у приємній компанії та за одним столом з друзями, люди платять втричі більшу вартість у святкові дні, ніж зазвичай.

Якщо власної нерухомості у вас немає, то можна спробувати стати посередником. Шукати потенційних клієнтів варто не пізніше початку грудня. Пропонуючи послуги посередника можна просити близько 20% від вартості угоди оренди.

Оренда нерухомості на Новий рік / Фото Unsplash