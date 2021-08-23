Так, Volkswagen використовує найбільше технологічних інновацій серед усіх світових виробників авто, а Tesla зайняла лише третю сходинку рейтингу. Крім цього, вперше до списку ввійшли цілих три китайські компанії.

Читайте також Проблема з чипами триває: автогіганти та технологічні компанії масово скорочують виробництво

Деталі рейтингу

Автоексперти проаналізували успіхи у технологічних інноваціях понад 30 світових концернів, котрі випускають близько 80 автомобільних брендів. Загалом взято до уваги 654 технологічні інновації, які оцінено за критеріями оригінальності та клієнтоорієнтованості.

Volkswagen використовує 67 інновацій, 24 з яких є унікальними на ринку, і оцінений індексом CAM у 149 балів, що робить компанію лідером рейтингу. На другій сходинці розташувався ще один німецький концерн Daimler, який продукує автомобілі брендів Mercedes, Setra та Mitsubishi, з індексом 133 бали.

Німецькі автовиробники впевнено заявляють про себе, як про найінновативніші компанії на ринку,

– коментує голова CAM Штефан Братцель.

Найкращі результати Volkswagen у категоріях новацій електромобільності та інтерфейсу для водіїв, а Daimler відзначається успіхами у галузі автономного водіння.

Tesla посіла третє місце з індексом 93 бали. У порівнянні з минулим роком, це значно кращий показник – тоді компанія отримала лише 6 сходинку рейтингу.

Зверніть увагу Адміністрація Байдена жорстко проігнорувала Tesla: Ілон Маск здивований

Замикають п'ятірку німецька BMW (88 балів) та китайська SAIC. Окрім цього, китайські Great Wall та Geely також потрапили до першої десятки.

Японія та Франція пасуть задніх

Японські та французькі компанії опинились внизу рейтингу інновацій. Так, найбільший у світі виробник авто Toyota посів лише 13 місце, а Honda – 18. Французькі Renault та PSA зайняли 14 та 17 місця відповідно.