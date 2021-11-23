Світовий ринок IPO перевищив 600 мільярдів доларів і побив одразу два рекорди

Світовий ринок IPO у 2021 році побив одразу два рекорди – за кількістю компаній, які провели перший публічний продаж акцій, і за сумою залучених інвестицій. Востаннє максимум фіксували ще 2007 року.

Загалом на біржу через IPO цьогоріч вийшли понад 2 850 компаній, які залучили рекордні 600 мільярдів доларів. При цьому залишився понад місяць, щоб ринок показав ще кращі результати.

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Лідери ринку IPO у 2021 році за регіонами та сумою залучених інвестицій

Місце Назва компанії Залучені інвестиції Сфера діяльності Регіон Країна 1. Rivian Automotive Inc. 11,9 мільярда доларів Виробництво електромобілів Америка США 2. China Telecom Corp. 8,4 мільярда доларів Телекомунікації Азія Китай 3. InPost SA 3,2 мільярда доларів Поштові послуги Європа Польща

Востаннє рекордна загальна сума інвестицій на IPO становила 420 мільярдів доларів у 2007 році.

Обсяги глобального ринку IPO за роками / Інфографіка Bloomberg

Успіх не для всіх

Попри рекордні показники Rivian Automotive, яка перевершила обсяги залучених інвестицій Facebook у далекому 2012 році, вихід на IPO цьогоріч був успішним не для всіх компаній. Так, провальним був перший публічний продаж акцій для:

Paytm, індійський розробник цифрових платежів – падіння вартості акцій на 27%;

Deliveroo Plc, британський стартап з доставки їжі – падіння на 26%;

Oscar Health Inc., американська страхова компанія – падіння на 11%.

Вихід на біржу іншими методами

Окрім IPO, рекордні показники компанії цьогоріч демонстрували і при виході на біржу через SPAC (злиття з компаніями-оболонками). Загальна сума інвестицій склала 159 мільярдів доларів. Однак інтерес інвесторів до SPAC, який досяг піку на початку року, помітно впав. Це зумовлено, зокрема, тиском з боку регуляторів.