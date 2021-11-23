Загалом на біржу через IPO цьогоріч вийшли понад 2 850 компаній, які залучили рекордні 600 мільярдів доларів. При цьому залишився понад місяць, щоб ринок показав ще кращі результати.
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Лідери ринку IPO у 2021 році за регіонами та сумою залучених інвестицій
|Місце
|Назва компанії
|Залучені інвестиції
|Сфера діяльності
|Регіон
|Країна
|1.
|Rivian Automotive Inc.
|11,9 мільярда доларів
|Виробництво електромобілів
|Америка
|США
|2.
|China Telecom Corp.
|8,4 мільярда доларів
|Телекомунікації
|Азія
|Китай
|3.
|InPost SA
|3,2 мільярда доларів
|Поштові послуги
|Європа
|Польща
Востаннє рекордна загальна сума інвестицій на IPO становила 420 мільярдів доларів у 2007 році.
Обсяги глобального ринку IPO за роками / Інфографіка Bloomberg
Успіх не для всіх
Попри рекордні показники Rivian Automotive, яка перевершила обсяги залучених інвестицій Facebook у далекому 2012 році, вихід на IPO цьогоріч був успішним не для всіх компаній. Так, провальним був перший публічний продаж акцій для:
- Paytm, індійський розробник цифрових платежів – падіння вартості акцій на 27%;
- Deliveroo Plc, британський стартап з доставки їжі – падіння на 26%;
- Oscar Health Inc., американська страхова компанія – падіння на 11%.
Вихід на біржу іншими методами
Окрім IPO, рекордні показники компанії цьогоріч демонстрували і при виході на біржу через SPAC (злиття з компаніями-оболонками). Загальна сума інвестицій склала 159 мільярдів доларів. Однак інтерес інвесторів до SPAC, який досяг піку на початку року, помітно впав. Це зумовлено, зокрема, тиском з боку регуляторів.