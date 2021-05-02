Світовий ринок хмарних послуг рекордно зростає

Витрати на послуги хмарної інфраструктури зросли на 35% до 41,8 мільярдів доларів у першому кварталі 2021 року. Тенденція до використання хмарних сервісів для аналізу даних та машинного навчання, консолідації центрів обробки даних, міграції програм, розробки хмарних технологій та надання послуг продовжила зростання рекордними темпами.

Загальні витрати користувачів у сфері хмарної інфраструктури вперше перевищили 40 мільярдів доларів за квартал у І кварталі 2021 року. Квартальні витрати ринку хмарних послуг майже на 11 мільярдів доларів перевищили показники у І кварталі 2020 року, та майже на 2 мільярди доларів більше, ніж у ІV кварталі 2020 року.

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Прискорення цифрової трансформації впродовж останніх 12 місяців, коли організації пристосувались до нових практик роботи, залучення клієнтів та динаміки бізнес-процесів й ланцюгів поставок, значно збільшило попит на ці послуги. Це, у поєднанні із пожвавленням економіки в деяких країнах завдяки державному стимулюванню, розгортанням програм масової вакцинації проти COVID-19 і подальшим послабленням обмежень, підвищило довіру клієнтів до укладення багаторічних контрактів.

Основні гравці ринку хмарних послуг

Основні гравці світового ринку хмарних послуг / Фото 24 канал

Amazon Web Services (AWS) став провідним постачальником хмарних послуг у І кварталі 2021 році, охопивши нішу у 32% від загального ринку. В останньому кварталі минулого року компанія оголосила про розгортання нових локацій для сервісу CloudFront у Хорватії та Індонезії, а також збільшила покриття сервісу Wavelength Zones для мереж 5G Японії та США.

Частка на ринку хмарних послуг Microsoft Azure зростає на 50% третій квартал поспіль, що дозволило компаній зайняти 19% ринку хмарних послуг в 1 кварталі 2021 року. Зростанню сприяли активне використання хмарних послуг та довгострокові зобов’язання клієнтів. Компанія представила нові галузеві хмарні пропозиції для фінансових послуг, виробництва та некомерційних організацій, додавши також послуги для системи охорони здоров’я та роздрібної торгівлі.

Сьогодні в хмарах добре не лише літати, але й працювати. Київстар Бізнес рекомендує: доручіть бізнес-процеси хмарним технологіям та звільніть час на мрії. Приєднуйтесь до зустрічей в онлайн, працюйте в командах та над спільними завданнями із, використовуйте інструменти глобальної платформидля аналітики та розробки програмних продуктів. Літайте у хмарах із користю для бізнесу.

Три провідні надавачі хмарних послуг охопили 58% ринку / Фото Canalys

Google Cloud зберіг свій позитивний імпульс, завдяки допомозі Google One. Загалом, за останній квартал його частка на ринку зросла на 56% й склала 7%. Розвитку хмарних технологій і прискореній міграції в хмару клієнтів сприяла увагу до галузевих рішень, машинного навчання, аналітики та управління даними. Компанія оголосила про створення нового хмарного регіону в Ізраїлі.

Хмарні послуги стали беззаперечним лідером у всіх секторах за останній рік, в основному з початку пандемії COVID-19 та впровадження локдауну. Організації залежали від цифрових послуг та роботи в онлайн-режимі, щоб підтримувати свою діяльність та адаптуватися до ситуації, яка склалася

– сказав аналітик Canalys Research Блейк Мюррей.

ВІдкладені у 2020 році великі проекти цьогоріч будуть відновлені

Графік зростання витрат на світовому ринку хмарних послуг / Фото Canalys

Незважаючи на те, що у 2020 році мали місце масштабні витрати на хмарну інфраструктуру, більшість корпоративних робочих навантажень ще не перейшли в хмару. Міграція і витрати на хмари триватимуть у міру зростання довіри клієнтів впродовж 2021 року. Великі проєкти, які були відкладені в минулому році, будуть відновлені, а нові сценарії використання розширять адресний ринок. Інвестиції у хмарні послуги, включаючи 5G, є ключовою областю, особливо для розробки додатків з наднизькою затримкою і сценаріїв їх використання, таких як автономні транспортні засоби, промислова робототехніка, а також доповнена або віртуальна реальність.

Конкуренція між провідними постачальниками хмарних послуг за використання цих можливостей буде продовжувати посилюватися.

Розширення географії для забезпечення суверенітету даних і підвищення латентності, або за рахунок розгортання в повному регіоні, або за рахунок точки присутності в місцевому місті, є одним з напрямків діяльності постачальників хмарних послуг

– говорить головний аналітик Canalys Метью Болл.

Проте вже зараз очевидно, що змагання за лідерство у цій сфері ведеться не лише між постачальниками хмарних послуг. У ці перегони вступили і постачальники локальної інфраструктури, такі як Dell Technologies, HPE і Lenovo, що створили конкурентоспроможні пропозиції з надання послуг.