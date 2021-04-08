За прогнозами, загальносвітові витрати на ІТ у 2021 році становитимуть 4,1 трильйона доларів. Це на 8,4% більше, ніж у 2020 році.

Відповідні прогнози оприлюднив Gartner. Очікують, що всі сегменти IT-ринку відчують приріст інвестицій у 2022 році, а найбільше:

пристрої (14%);

корпоративне програмне забезпечення (10,8%).

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Навіщо компанії інвестують в ІТ

Компанії прагнутимуть забезпечити більш комфортне, інноваційне та продуктивне середовище для своїх працівників,

– йдеться у дослідженні.

Як приклад, компанії активніше інвестують в платформи для колаборації свої співробітників. Адже популярними стали дистанційна та гібридна форми роботи.

Джон-Девід Лавлок, віцепрезидент Gartner, переконаний, що у 2021 році компанії інвестуватимуть в інновації. Сучасні технології допомагають компаніям оптимізувати бізнес-процеси, здешевити виробництво та залучити більше клієнтів.

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Хто інвестуватиме найбільше

За галузями найшвидше темпи інвестицій в ІТ відновляться у таких сферах:

банківські послуги;

цінні папери;

страхування.

Водночас роздрібна торгівля та транспорт почнуть активніше вкладатися в ІТ-технології вже ближче до 2023 року.

За країнами найшвидше відновився Китай. Піднебесна вже перевищила обсяг витрат на ІТ за 2019 рік. Північна Америка та Західна Європа відновлять свої інвестиції цьогоріч. А от Латинська Америка суттєво зменшила витрати на ІТ – вони відновляться лише у 2024 році.