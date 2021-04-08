Світ інвестує в IT-сферу: витрати перевищать 4 трильйони доларів у 2021 році
За прогнозами, загальносвітові витрати на ІТ у 2021 році становитимуть 4,1 трильйона доларів. Це на 8,4% більше, ніж у 2020 році.
Джерело:Gartner
Відповідні прогнози оприлюднив Gartner. Очікують, що всі сегменти IT-ринку відчують приріст інвестицій у 2022 році, а найбільше:
- пристрої (14%);
- корпоративне програмне забезпечення (10,8%).
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Навіщо компанії інвестують в ІТ
Компанії прагнутимуть забезпечити більш комфортне, інноваційне та продуктивне середовище для своїх працівників,
– йдеться у дослідженні.
Як приклад, компанії активніше інвестують в платформи для колаборації свої співробітників. Адже популярними стали дистанційна та гібридна форми роботи.
Джон-Девід Лавлок, віцепрезидент Gartner, переконаний, що у 2021 році компанії інвестуватимуть в інновації. Сучасні технології допомагають компаніям оптимізувати бізнес-процеси, здешевити виробництво та залучити більше клієнтів.
Хто інвестуватиме найбільше
За галузями найшвидше темпи інвестицій в ІТ відновляться у таких сферах:
- банківські послуги;
- цінні папери;
- страхування.
Водночас роздрібна торгівля та транспорт почнуть активніше вкладатися в ІТ-технології вже ближче до 2023 року.
За країнами найшвидше відновився Китай. Піднебесна вже перевищила обсяг витрат на ІТ за 2019 рік. Північна Америка та Західна Європа відновлять свої інвестиції цьогоріч. А от Латинська Америка суттєво зменшила витрати на ІТ – вони відновляться лише у 2024 році.
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