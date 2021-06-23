Що цікаво, у 2020 році приблизно 1% дорослих людей по всьому світу стали мільйонерами вперше в житті. Тепер у світі загальна кількість мільйонерів – 56,1 мільйона осіб
Цікаво Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар
Чому багатіїв побільшало
Існує 2 причини, чому багатіям вдалося стати мільйонерами в період пандемії:
- росли фінансові ринки;
- стрімко дорожчала нерухомість.
Причиною зростання на фінансових ринках і ринку нерухомості експерти назвали низькі процентні ставки, введені центральними банками.
Світове багатство не тільки встояло перед подібними потрясіннями, а й зросло швидкими темпами вже в другій половині року,
– сказав економіст Ентоні Шоррокс.
Загалом світове багатство за 2020 рік зросло на 7,4%. Такі дані зазначили у звіті Credit Suisse. Водночас з початку 21 століття більш ніж утричі збільшилась кількість людей в світі зі станом від 10 до 100 тисяч доларів.
Причиною зростання на фінансових ринках і ринку нерухомості експерти назвали низькі процентні ставки, введені центральними банками.