Що цікаво, у 2020 році приблизно 1% дорослих людей по всьому світу стали мільйонерами вперше в житті. Тепер у світі загальна кількість мільйонерів – 56,1 мільйона осіб

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Чому багатіїв побільшало

Існує 2 причини, чому багатіям вдалося стати мільйонерами в період пандемії:

росли фінансові ринки;

стрімко дорожчала нерухомість.

Причиною зростання на фінансових ринках і ринку нерухомості експерти назвали низькі процентні ставки, введені центральними банками.

Світове багатство не тільки встояло перед подібними потрясіннями, а й зросло швидкими темпами вже в другій половині року,

– сказав економіст Ентоні Шоррокс.

Загалом світове багатство за 2020 рік зросло на 7,4%. Такі дані зазначили у звіті Credit Suisse. Водночас з початку 21 століття більш ніж утричі збільшилась кількість людей в світі зі станом від 10 до 100 тисяч доларів.

Причиною зростання на фінансових ринках і ринку нерухомості експерти назвали низькі процентні ставки, введені центральними банками.

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