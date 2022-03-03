Японська автомобільна компанія Suzuki далеко не перша компанія, яка вирішила покинути російський ринок.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Деякі компанії зробили це на випередження, ще до введення в дію санкцій. Адже компанії розуміють, що не розірвавши зв'язків з Росією, можуть отримати негативну реакцію від своїх клієнтів.

Серед марок автомобілів, які вже не завезуть в Росію, є BMW, Honda, Mazda, Audi, Mercedes, Citroen, General MotorsVolkswagen, Ford, Land Rover та інші. А з повним списком компаній, які вийшли з російського ринку, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що міжнародні партнери України, зокрема США, ЄС, Велика Британія та Японія ввели заборону на експорт технологій до Росії. Якщо країна продовжить агресію проти України, то її громадяни залишаться з жигулями та кнопковими телефонами.

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