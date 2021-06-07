У той час як пандемія коронавірусу вражає Південно-Східну Азію, а політичні заворушення загрожують Гонконгу, місто-держава Сінгапур стало безпечною гаванню для найбагатших магнатів регіону і їх сімей. Сінгапур давно приваблює заможних китайців, індонезійців і малайзійців, які приїжджають в короткі поїздки, щоб зробити покупки, зіграти у баккару в казино або пройти медичне обстеження в клініках світового класу.

До теми "Найрозумніше" місто світу Сінгапур: як перетворити казку на реальність

Пандемія коронавірусу змінила стиль життя багатіїв

Пандемія змінила все це, спонукавши багатьох магнатів і їх сім'ї залишитися тут на кілька місяців, а в деяких випадках – отримати посвідку на проживання, щоб перечекати "бурю". Згідно з даними, зібраними Університетом Джона Хопкінса, рівень смертності на душу населення в Малайзії та Індонезії більш ніж в 10 і 30 разів, відповідно, вищі, аніж в Сінгапурі.

З кінця 2019 року кількість офісів в місті-державі подвоїлася і досягла приблизно 400. Попит на членство в приватних гольф-клубах стрімко зростає, ціни на нерухомість підскочили найбільше з 2018 року. До недавнього введення обмежень ресторани, відмічені зірками Michelin, були переповнені. Глобальні банки, такі як UBS Group AG, тим часом розширюються в місті, щоб управляти величезним припливом активів.

Торговий центр ION Orchard на Орчард-роуд / Фото Bloomberg

Більше мільярдерів

За словами одного з провідних банкірів міста, китайські клієнти займають перше місце серед осіб, що відкривають нові рахунки, за ними слідують клієнти з Індії та Індонезії. Для іншого бізнесмена зустрічі з клієнтами, які раніше були болісним процесом перельоту в Джакарту і боротьбою із корками, стали набагато простішими. Оскільки багато хто з його індонезійських клієнтів тепер живе в одному і тому ж розкішному кондомініумі в Сінгапурі.

Багатим легко осісти у місті

У Сінгапурі надбагатим людям відносно легко влаштуватися в країні. В рамках програми "Глобальні інвестори" країна надає можливість швидкого отримання статусу постійного жителя для кваліфікованих власників бізнесу або сімей, якщо вони:

інвестують 1,9 мільйона доларів США в місцевий бізнес, певні фонди;

відкриють офіс з активами не менше 150 мільйонів доларів США.

"Сінгапур – рай для багатих": дивіться відео

Плюси, пов'язані з постійним проживанням, включають полегшення подорожей, дозвіл на довгострокове перебування для батьків, значно дешевші й прості кредити для бізнесу, зниження зборів на нерухомість і шлях до повного громадянства.

Сервіс високого класу

Все це підвищило попит на елітні товари та послуги. Odette – ресторан з трьома зірками Michelin, що вважається одним з кращих в Азії, де дегустаційне меню на двох з вином і сиром може досягати 800 доларів, – був заповнений вщерть впродовж декількох місяців поспіль.

Ресторан Odette у Сінгапурі входить до 50 кращих ресторанів світу / Фото Danielfooddiary

За останні кілька місяців у нас з'явилося багато індонезійців, наприклад, які намагалися приходити кожні два-три тижні,

– сказав генеральний менеджер і операційний директор Стівен Мейсон.

Членство в гольф-клубі за 370 тисяч доларів

Ефект багатства також призводить до зростання цін в гольф-клубах. Вартість членства в гольф-клубі Sentosa Golf Club для іноземців зросла до 370 тисяч доларів США, що на 40% більше, ніж до пандемії. За словами місцевих брокерів, деякі з цих гравців мають посвідки на постійне проживання на проживання, а інші – недавно приїхали, але розглядають це як хорошу інвестицію.

Тисячі Bentley та Rolls-Royce

Як тільки магнати приїжджають в Сінгапур на тривалий термін, їм потрібен автомобіль. Продажі автомобілів преміумкласу іноземцям з середини 2020 року підскочили приблизно на 50% -60% в порівнянні з роком раніше. Місцеві автодилери твердять, що більшість з покупців – китайці, і більшість платять готівкою, а найкраще продаються Rolls-Royce, Bentley, Porsche і дорогі моделі Mercedes-Benz.

Виставковий зал авто салону Vincar / Фото Bloomberg

Статистика, опублікована Управлінням наземного транспорту, показує, що у 2020 році число Rolls-Royce та Bentley, що курсують по вулицях Сінгапуру, підскочило до більш ніж 1300. Це є найбільшим стрибком з 2013 року. Ця тенденція зберігається: за перші чотири місяці 2021 року в країні з населенням всього 5,7 млн ​​осіб було зареєстровано ще 70 таких автомобілів.

Цікаво Найбагатша жінка світу: що відомо про Франсуазу Бетанкур-Маєрс

Банки готуються обслуговувати мільярдерів

Світові банки готуються обслуговувати надбагатих. JPMorgan Chase & Co. планує подвоїти число приватних банкірів в місті протягом наступних двох років, а HSBC Holdings Plc пропонує надбагатим клієнтам в Гонконзі та Сінгапурі прямий доступ до своїх інвестиційних банкірів. Президент UBS в азійсько-тихоокеанському регіоні Едмунд Кох повідомив виданню Business Times, що Сінгапур приваблює стільки ж нових активів в регіоні, скільки й Гонконг. Ще п'ять років тому статистика була 75%проти 25% на користь Гонконгу.

Ціни на нерухомість зростають

Приплив іноземців сприяє зростанню ринку нерухомості, причому найсильніше зростання спостерігається в секторі розкоші. Це також зробило Сінгапур винятком на ринку оренди, у цьому місті ціни на оренду ростуть навіть на тлі їх падіння в Нью-Йорку, Гонконзі та Лондоні.

Розкішні кондомініуми Сінгапуру / Фото Bloomberg

Засновник Smile Group, яка спеціалізується на інвестиціях в технології та працює у цій сфері вже понад два десятиліття, сказав, що ще ніколи не зустрічав в місті такої кількості супербагатіїв.

Після пандемії мільярдери з усього світу стали довше залишатися в Сінгапурі, в тому числі з Китаю, Індонезії, Індії та США,

– сказав він.

Сплеск випадків захворювання вірусом, який привів до посилення карантинних заходів та скасування майбутніх подій, таких як зустріч Всесвітнього економічного форуму, може призупинити міграцію багатіїв в Сінгапур, але, швидше за все, це ненадовго.

Хоча число випадків захворювання підскочило до декількох десятків в день, це далеко від декількох сотень щоденних випадків зараження в одному тільки Нью-Йорку. Сінгапур також активно використовує вакцини: у місті вже понад 30% вакцинованого населення, що майже у два рази перевищує показники Китаю і навіть випереджає сусідні Малайзію та Індонезію.

Сінгапур не розголошує багато подробиць про свої надбагатих мігрантів, але приватні банкіри та інші постачальники послуг говорять, що нові супербагаті співмешканці допомагають їх бізнесу в місті, що стало відоме своєю розкішшю завдяки фільму "Шалено багаті азійці".