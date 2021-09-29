У серпні цього року контракт NASA з SpaceX вкотре призупинили через невдалу спробу Blue Origin оскаржити у Рахунковій палаті США рішення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору співпрацювати з компанією Маска. Після поразки Джефф Безос звернувся з позовом у Федеральний претензійний суд, який має оголосити вирок у справі до 1 листопада.

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Різкий коментар Ілона Маска

Окрім скандалу з розробкою космічного модуля, компанія Amazon Джеффа Безоса подала скаргу на інтернет-супутники Starlink від SpaceX у Федеральну комісію з питань комунікацій (FCC).

На конференції Code Conference 2021 у вівторок, 28 вересня, на запитання журналістки про судові тяганини Ілон Маск відповів гостро та іронічно.

Судовими позовами до місяця не долетиш, якими б хорошими не були ваші юристи,

– висловився мільярдер.

Ілон Маск додав, що жодного разу не обговорював з Безосом їх судові суперечки вербально, лише обмінювався з ним коментарями та дописами у твітері.

Разом з тим мільярдер встиг прокоментувати суборбітальні польоти Джеффа Безоса та Річарда Бренсона: "Думаю, це круто, що вони витрачають гроші на розвиток космосу, але суборбітальні польоти – це лише крок у напрямку орбіти".