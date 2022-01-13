Суд США оштрафував український книжковий стартап на 7,8 мільйона доларів за піратство

Окружний суд США західного регіону Вашингтона оштрафував український проєкт Kiss Library на 7,8 мільйона доларів. Книжкового ритейлера звинуватили у 52 випадках піратства.

Позов проти стартапу подали Amazon Publishing, Penguin Random House та Гільдія авторів США ще 7 липня 2020 року. Відповідачами суд називає українців Родіона Винниченка та Артема Безшапочного, які заснували та очолювали проєкт.

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У США оштрафували український книжковий стартап

Позивачі звинуватили український проєкт у незаконному копіюванні, розповсюдженні та продажі книг, створених або опублікованих ними. Вони заявили, що зазнали не лише економічних збитків через невиплату роялті, але й втратили своїх клієнтів.

Скарги на український Kiss Library почали з'являтися у мережі ще два роки тому. Інтернет-ресурси компанії за заниженою вартістю перепродували незаконно скопійовані книги, які автори офіційно продають на різних міжнародних онлайн-платформах, зокрема Amazon.

Підсудні використовували низку махінацій, щоб приховати свою особу і уникнути відповідальності. Вони знали, що книги захищені авторським правом, і намагались приховати від своїх клієнтів те, що вони розповсюджуються незаконно,

– йдеться у судовому позові.

До слова, творці Kiss Library уникали співпраці зі слідством і не брали участі у жодному із судових засідань. Тепер українці повинні сплатити авторам компенсацію у розмірі 7,8 мільйона доларів за крадіжку інтелектуальної власності.