Студентську роботу, яку перевірив Ілон Маск, продали на аукціоні

Колишній студент продав на аукціоні свою роботу, яку ще у 1995 році перевірив та оцінив Ілон Маск. Покупець заплатив за неї 7 753 долари.

Задовго до того, як Ілон Маск заснував Tesla і SpaceX, він був асистентом викладача та допомагав оцінювати екзамени та інші студентські роботи у Wharton School of Business Університету Пенсильванії. В той час він і сам був студентом і вивчав економіку та фізику.

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Браян Томас тоді навчався у класі професора Майлза Басса, де й асистував тоді ще молодий Маск. Саме Ілон Маск й перевірив роботу студента і поставив йому оцінку. Знайшовши цей листок паперу у своєму гаражі через 26 років, чоловік подумав, що робота матиме якусь цінність. І не помилився – її вдалося продати за 7 753 долари (25% пішло на комісію).

Слід Ілона Маска у роботі студента

Робота складається з 9 заповнених сторінок, містить ініціали Маска на першій сторінці та деякі незначні примітки. В одній з відповідей студент визначив стратегію виходу частково як "життєздатний спосіб припинити операції, якщо лайно потрапить у вентилятор". Маск підкреслив останню фразу, написав, що вона "graphic" (на сленгу це означає нецензурна лексика), і зняв два бали за це.



Робота студента, продана на аукціоні / Фото CNN

Томас пояснює, що це був внутрішній жарт, який би зрозумів його викладач. Адже він не знав, що роботу перевірятиме Ілон Маск. До слова, самого Маска студент не пам'ятає.

Статки Ілона Маска