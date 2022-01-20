Сценарії військового наступу Росії: який вплив вони матимуть на український бізнес

KSE Institute розробив аналітичний документ, у якому описав імовірні економічні і безпекові ризики для України взимку – навесні 2022 року. Також були названі основні ризики для бізнесу.

За даними українських і західних урядових та розвідувальних джерел, Росія розглядає можливість нового військового наступу на Україну. На основі даних розвідки, існує 3 ключові сценарії військової кризи, і кожен з них включає енергетичні, фінансові і кібератаки, дезінформаційні кампанії та соціальну дестабілізацію у містах. Як це може вплинути на український бізнес – читайте далі.

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Військові сценарії

Військові сценарії розділяють на такі три типи:

1. Обмежений

Зони конфлікту у Донецькій і Луганській областях. Його супроводжуватимуть інформаційні кампанії в Україні з метою дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію, внести невизначеність у бізнес-операції, погіршити інвестиційний клімат, відлякати потенційних та існуючих торгових партнерів.

Мета Росії: дестабілізувати безпекову ситуацію на лінії фронту на Донбасі, використовувати її як важіль впливу у переговорах.

2. Розширений

Зона географічного ризику:

Харків;

Суми;

Маріуполь;

Херсон;

Одеса;

Чорноморська морська мережа.

Порти Чорного моря України можуть бути однією із пріоритетних цілей агресора. Сценарій включає спроби Росії дестабілізувати різні регіони за межами зони конфлікту на Донбасі, але обмежується залякуванням або локальними операціями без глибокого вторгнення на територію України.

3. Повномасштабний

У цьому сценарії зона географічного ризику покриває територію всієї України. Він може розпочатись так само, як і розширений, але перерости у повномасштабну військову агресію зі спробами глибокого вторгнення в Україну. Такий сценарій можливий за умови, якщо розширений сценарій не принесе агресору бажаних результатів.

Оптимістичний прогноз розвитку подій

Оптимістичний сценарій можливий, якщо міжнародний тиск на Росію буде ефективним, а ціна потенційного військового вторгнення для агресора буде більшою, ніж потенційні вигоди.

Проте оптимістичний сценарій також включає інструменти енергетичного шантажу, інформаційні та кібератаки. Росія, імовірно, використає таку тактику для підтримки дестабілізації ринків, фінансового сектора і соціальної згуртованості українців.

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Як російська агресія вплине на бізнес

Основними сферами ризики для українського бізнесу є:

енергетика;

кібербезпека;

фінанси;

ланцюжки постачання;

людські ресурси.

Кожен із цих пунктів може бути частиною повноцінного військового вторгнення або окремої наступальної операції агресора.

1. Енергетичні ризики

Росія вже давно використовує енергоресурси як зброю у гібридній війні. Це може призвести до коливання цін на основні енергоресурси, їхнього дефіциту, повної зупинки енергопостачання або пошкодження енергетичної інфраструктури України.

Енергозалежні галузі найбільше постраждають у моменти цінових піків і періоди обмеженого постачання. Українські підприємства будуть змушені закривати заводи або ж перекладати витрати на споживачів.

Галузі, що є основними споживачами природного газу та електроенергії, сильно постраждають від різкого зростання оптових цін на енергоносії та потенційного енергетичного шантажу агресора.

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2. Кіберризики

Кібератаки загрожують державним установам, критично важливій інфраструктурі, великому і середньому бізнесу, що надає послуги держустановам і приватним компаніям.

Росія та її хакерські групи знаходять вразливості, використовують їх і створюють каскадний ефект. Він завдає шкоди низці бізнесів – від фінансового та банківського секторів, логістики та власників серверів до цілих індустрій.

3. Фінансові ризики

Фінансові ризики включають девальвацію валюти, проблеми з банківськими депозитами і кредитами, а також часткову втрату доступу до зовнішнього фінансування.

Однак позитивним є те, що банківську систему раніше вже було ефективно очищено від нежиттєздатних банків. Отже, банкрутство фінансових установ не буде системним.

Резерви центрального банку нині перевищують 30 мільярдів доларів, що у 1,5 раза більше, ніж у 2013 році, до початку війни Росії проти України. Поточний рахунок має невеликий дефіцит проти 9% розриву ВВП у 2013 році.

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4. Криза поставок

Чорноморські порти України, автомагістралі і залізниця є пріоритетними цілями Росії. Військова агресія передусім вплине на імпортно-експортні операції. Це може спричинити кризу ланцюгів постачання для українського бізнесу, а дефіцит значно вплине на експортноорієнтований бізнесу у сільському господарстві і важкій промисловості.

5. Дефіцит людських ресурсів

Залежно від сценарію військової агресії, регіону і бізнес-сектора, порушення ринку праці буде неминучим через матеріально-технічний хаос і потенційну військову мобілізацію.

Трудомісткі сектори, зокрема ті, яким потрібна значна частина чоловічої робочої сили (агросектор, енергетика, металургія, транспортні послуги), імовірно, постраждають найбільше.

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Як бізнесу підготуватися

Проведіть стрес-тести з безпеки . Перегляньте рівень готовності вашого бізнесу до енергетичної кризи та кібератак. Складіть план постачання газу й електроенергії з альтернативних джерел, створіть запаси там, де це можливо. Крім того, перевірте постачальників інформаційних технологій і впевніться у високому рівні захисту від кіберзагроз.

. Перегляньте рівень готовності вашого бізнесу до енергетичної кризи та кібератак. Складіть план постачання газу й електроенергії з альтернативних джерел, створіть запаси там, де це можливо. Крім того, перевірте постачальників інформаційних технологій і впевніться у високому рівні захисту від кіберзагроз. Підготуйте план реагування на кризу. Сплануйте всі процеси, пов'язані з переміщенням людей, виробництва, інфраструктури або перехід на віддалений режим роботи. Розробіть кризові бізнес-плани, фінансові стратегії та можливості комунікації. Відслідковуйте і критично перевіряйте інформацію.

Чек-лист для бізнесу

тест на фінансову стабільність;

тест на безперервне енергопостачання;

план альтернативного енергопостачання;

тест на кібербезпеку;

економічний аналіз сценаріїв кризи і фінансовий план;

план кризової комунікації і перевірки інформації;

план евакуації команди у надзвичайній ситуації і координація з місцевою територіальною обороною.

Як агресія Росії вплине на український бізнес: дивіться відео