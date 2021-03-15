Платіжна система Stripe, яка коштує 95 мільярдів доларів, залучила ще 600 мільйонів доларів у вигляді інвестицій. У Мінцифрах пообіцяли, що незабаром Stripe запрацює для українців.

Для чого компанії гроші

У Stripe заявили, що використають фінансування для розширення бізнесу в Європі, а також для посилення глобальної мережі платежів.

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Цього року ми інвестуємо на тонну більше в Європу, зокрема в Ірландію. Незалежно від того, чи є це технологія Fintech, мобільність, роздрібна торгівля або SaaS, можливості для європейської цифрової економіки величезні,

– заявив співзасновник Джон Коллісон.

Серед інвесторів виявилися страхові компанії Allianz X та Axa, а також компанії Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company та Sequoia Capital.

Що відомо про Stripe

Компанію заснували два брати з Ірландії – Джон та Патрік Коллісони – у 2010 році. У цей час онлайн-платежі лише починали розвиватися, тож компанія, яка пропонувала цифрову платіжку систему, опинилася у потрібному місці в потрібний час.

Попри високу конкуренцію, засновники Stripe вважають, що у компанії ще все попереду. Наразі пандемія коронавірусу сприяє розвитку компанії, адже популярність електронної комерції суттєво зросла. А відтак і потреба у платіжних системах.

Stripe і Україна

Компанія працює у 42 країнах Європи. До цього переліку незабаром може приєднатися і Україна. Міністерство цифрової трансформації веде переговори щодо роботи Stripe в Україні, про що заявив очільник профільного міністерства Михайло Федоров.

Stripe в Україні точно буде. Наразі йдуть перемовини,

– сказав урядовець.