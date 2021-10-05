Страйк у Голлівуді: представники кіноіндустрії відмовляються працювати у нелюдських умовах

Профспілка співробітників театральних сцен IATSE, яка представляє інтереси працівників професій закулісся кіноіндустрії, оголосила страйк голлівудським кіностудіям. Організація вимагає зменшення кількості робочих годин, безпечніші умови роботи та підвищення заробітних плат.

IATSE опікується представниками таких професій, як гардеробники, костюмери, візажисти, студійні механіки тощо. Загалом це понад 150 тисяч працівників кіноіндустрії у США та Канаді. Оголошений загальногалузевий страйк є першим у 128-літній історії існування профспілки.

Читайте також Персоналізований маркетинг: Київстар запрошує на безкоштовний вебінар

Що відомо про страйк працівників у Голлівуді

Між IATSE та Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) протягом останніх чотирьох місяців відбувались переговори – профспілка намагалась розв'язати проблему низької оплати праці та небезпечних умов роботи, яка існує на кіностудіях через низку причин. Однак перемовини не принесли жодних змін.

Наші люди мають такі ж базові потреби, як і всі інші – повноцінний сон, перерви на прийом їжі, вихідні та оплачувані відпустки. Чому ті, хто перебувають за кадром кіношедеврів, не отримують навіть прожиткового мінімуму?,

– висловився голова IATSE Метью Лоб.

Після безуспішних перемовин з Альянсом продюсерів кіно і телебачення IATSE провела внутрішнє голосування у понеділок, 4 жовтня, у якому 98% членів профспілки підтримали пропозицію оголосити страйк голлівудській кіноіндустрії.

Вплив пандемії на кінобізнес

Вимоги IATSE є наслідком надактивного буму галузі, оскільки кіновиробники почали масово випускати продукцію через пандемію COVID-19, щоб покрити попит споживачів після тривалої перерви.

Карантин безповоротно змінив виробничу екосистему кіно, адже різке підвищення глядацької аудиторії стримінгових платформ на кшталт Netflix, Disney+, HBO Max та Amazon Prime Video вимагає збільшення кількості контенту, щоб втримати споживача та заробити якомога більше.

Зверніть увагу Netflix хоче увірватись у бізнес із відеоіграми: чому це небезпечно

Зі збільшенням обсягів виробництва збільшилась і кількість понаднормових годин роботи працівників індустрії. Крім того, у турборежимі кіностудії почали менше зважати на дотримання вимог заходів безпеки на робочому місці.

Разом з тим зарплати працівників не підвищились, а внески компаній за соціальне та медичне забезпечення залишились тими ж, що й у допандемійні часи.

Реакція кіновиробників на оголошений страйк

У AMPTP заявили, що дійти консенсусу можна буде лише тоді, коли обидві сторони працюватимуть пліч-о-пліч та добросовісно, з готовністю до компромісів, аналізу та вивчення відкритих питань.

Ми глибоко цінуємо наших колег з IATSE і прагнемо співпрацювати з ними, щоб уникнути краху промисловості у такий ключовий час, особливо тому, що галузь кіноіндустрії все ще перебуває на етапі відновлення після економічних наслідків пандемії COVID-19,

– заявили в AMPTP.

До слова, загальногалузевий страйк може призвести до подібної ситуації, яка склалась у 2007 та 2008 роках. Тоді страйк оголосили сценаристи та письменники, через що безліч сезонів серіалів та продовжень фільмів довелось скорочувати, відкладати або скасовувати.

Цікаво Чому і як люксові бренди мають використовувати ТікТок