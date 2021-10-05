IATSE опікується представниками таких професій, як гардеробники, костюмери, візажисти, студійні механіки тощо. Загалом це понад 150 тисяч працівників кіноіндустрії у США та Канаді. Оголошений загальногалузевий страйк є першим у 128-літній історії існування профспілки.

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Що відомо про страйк працівників у Голлівуді

Між IATSE та Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) протягом останніх чотирьох місяців відбувались переговори – профспілка намагалась розв'язати проблему низької оплати праці та небезпечних умов роботи, яка існує на кіностудіях через низку причин. Однак перемовини не принесли жодних змін.

Наші люди мають такі ж базові потреби, як і всі інші – повноцінний сон, перерви на прийом їжі, вихідні та оплачувані відпустки. Чому ті, хто перебувають за кадром кіношедеврів, не отримують навіть прожиткового мінімуму?,

– висловився голова IATSE Метью Лоб.

Після безуспішних перемовин з Альянсом продюсерів кіно і телебачення IATSE провела внутрішнє голосування у понеділок, 4 жовтня, у якому 98% членів профспілки підтримали пропозицію оголосити страйк голлівудській кіноіндустрії.

Вплив пандемії на кінобізнес

Вимоги IATSE є наслідком надактивного буму галузі, оскільки кіновиробники почали масово випускати продукцію через пандемію COVID-19, щоб покрити попит споживачів після тривалої перерви.

Карантин безповоротно змінив виробничу екосистему кіно, адже різке підвищення глядацької аудиторії стримінгових платформ на кшталт Netflix, Disney+, HBO Max та Amazon Prime Video вимагає збільшення кількості контенту, щоб втримати споживача та заробити якомога більше.

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Зі збільшенням обсягів виробництва збільшилась і кількість понаднормових годин роботи працівників індустрії. Крім того, у турборежимі кіностудії почали менше зважати на дотримання вимог заходів безпеки на робочому місці.

Разом з тим зарплати працівників не підвищились, а внески компаній за соціальне та медичне забезпечення залишились тими ж, що й у допандемійні часи.

Реакція кіновиробників на оголошений страйк

У AMPTP заявили, що дійти консенсусу можна буде лише тоді, коли обидві сторони працюватимуть пліч-о-пліч та добросовісно, з готовністю до компромісів, аналізу та вивчення відкритих питань.

Ми глибоко цінуємо наших колег з IATSE і прагнемо співпрацювати з ними, щоб уникнути краху промисловості у такий ключовий час, особливо тому, що галузь кіноіндустрії все ще перебуває на етапі відновлення після економічних наслідків пандемії COVID-19,

– заявили в AMPTP.

До слова, загальногалузевий страйк може призвести до подібної ситуації, яка склалась у 2007 та 2008 роках. Тоді страйк оголосили сценаристи та письменники, через що безліч сезонів серіалів та продовжень фільмів довелось скорочувати, відкладати або скасовувати.

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