Столичний завод "Електронмаш" приватизували: нового власника визначила 1 копійка

Столична компанія "Лортен-груп" підписала протокол про результати аукціону з приватизації "Електронмаш", який відбувся 12 листопада. З результатом у 970 мільйонів гривень новий власник колишнього державного підприємства випередив конкурента, запропонувавши за лот на 1 копійку більше.

Загалом заявки на участь у конкурсі подали 22 претенденти. Стартова ціна при цьому становила 66,74 мільйона гривень, що у 14,5 раза менше від кінцевої.

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Що відомо про завод "Електронмаш" Єдиний майновий комплекс ДП "Електронмаш" – об'єкт загальною площею 100 тисяч квадратних метрів. Він розташований у Києві, складається з 37 одиниць нерухомого майна, 3 земельних ділянок та 7 об'єктів, переданих в оренду.



За часів СРСР на заводі розробляли перші персональні радянські комп'ютери. В останні роки завод майже повністю занепав.



Джерело: Єдиний майновий комплекс ДП "Електронмаш" – об'єкт загальною площею 100 тисяч квадратних метрів. Він розташований у Києві, складається з 37 одиниць нерухомого майна, 3 земельних ділянок та 7 об'єктів, переданих в оренду.За часів СРСР на заводі розробляли перші персональні радянські комп'ютери. В останні роки завод майже повністю занепав.Джерело: НВ

Новий власник

Підписавши протокол про результати аукціону, "Лортен-груп" виконала взяті на себе зобов'язання щодо визнання результатів відкритих торгів. За словами голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, це свідчить про довіру інвесторів до прозорості процесу приватизації.

За два роки команда фонду провела понад 3 тисячі прозорих аукціонів на суму понад 5,5 мільярда гривень. Найголовніший результат – це нове життя для зруйнованих державних активів. Дмитро Сенниченко Голова Фонду державного майна України

Додамо, що новий власник "Електронмаш" зареєстрований у Києві з травня 2018 року зі статутним капіталом 100 гривень. Власник та керівник "Лортен-груп" – підприємець Олег Піченевський з Нікополя. Основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна, управління нерухомістю та діяльність у сфері права.