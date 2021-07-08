Стів Балмер заробив понад 100 мільярдів: його "брав на роботу" експрезидент-втікач Янукович

Колишній генеральний директор компанії Microsoft Стів Балмер став дев'ятим членом клубу багатіїв зі статками у понад 100 мільярдів доларів. Цьому сприяло підвищення курсу акцій виробника програмного забезпечення в цьому році.

Тільки за цей рік статки 65-річного американського бізнесмена зросли на 20 мільярдів доларів.

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Відповідно до даних індексу мільярдерів Bloomberg статки Стіва Балмера зросли до 101 мільярда доларів. Стів Балмер і досі володіє акціями Microsoft, які він отримав від колишнього роботодавця.

Що відомо про Стіва Балмера 13 січня 2008 року Стів Балмер став наступником Білла Гейтса, замінивши його на посаді генерального директора компанії, що подарувала світу Windows. У Microsoft він працював ще з початку 1980-х років, куди його особисто запросив Білл Гейтс, з яким Балмер навчався у Гарварді. Він керував розробкою перших версій операційних систем MS-DOS і Windows. Цікаво, що до початку роботи у Microsoft, Балмер працював у компанії Procter&Gamble заступником директора з виробництва та продажів. З посади генерального директора Microsoft він звільнився у лютому 2014 року.

Перший у світі мільярдер, не засновник і не родич засновника

Стів Балмер став першим мільярдером у світі, що завдячує своїми статками опціонам (право на придбання акцій), отриманим від Microsoft. Тобто, він перший у світі, хто накопичив статки у понад мільярд доларів не будучи ані засновником, ні родичем засновника бізнесу. За оцінками Bloomberg, на сьогодні Стів Балмер володіє 4% акцій компанії – близько 333 мільйонів акцій Microsoft.

Цікаві факти про Стіва Балмера

Візити в Україну

Він двічі за часів керівництва Microsoft відвідував Україну. У 2010 році в приміщенні КПІ він провів лекцію для українських студентів та похвалив українських стартаперів, додавши прямо зі сцени допис у твіттері "I love kpi".

Після зустрічі з експрезидентом-втікачем України Віктором Януковичем, останній навіть "взяв на роботу" мультимільярдера – оновивши власним Указом склад Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, до складу якої було запрошено тодішнього очільника Microsoft.

Стів Балмер в Україні / Фото Expert

Найбагатший власник спортивної команди у світі

У серпні 2014 року Стів Балмер придбав баскетбольну команду "Los Angeles Clippers", і завдяки зростанню статків до позначки у 101 мільярд доларів повернув собі звання найбагатшого у світі власника спортивного клубу.

Стів Балмер фанат баскетболу / фото Sporttechie

Що допомогло Стіву Балмеру заробити понад 100 мільярдів

Компанія Microsoft минулого місяця стала другою компанією, зареєстрованою на біржі США, яка коли-небудь оцінювалася у 2 трильйони доларів. Зараз вона поступається лише Apple, а впродовж минулого року акції компанії виросли на 25%, випередивши за динаміку конкурентів з Apple та Amazon.

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