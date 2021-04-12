Понад 100 мільярдів доларів: засновники Google здивували своїми статками

Джерело:Bloomberg
Співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін стали членами ексклюзивного клубу мільярдерів. Це сталось після того, як їхні статки перевищили понад 100 мільярдів доларів.
Головною причиною такого зростання стало подорожчання акцій технологічних компаній. Результат здивував багатьох.
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Варто зазначити, що тепер у світі існує 8 мільярдерів зі статками у понад 100 мільярдів доларів. Сумарно вони мають понад 1 трильйон доларів.
Співзасновники компанії, які вразили успіхом / Фото bw-mag