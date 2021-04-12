Співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін стали членами ексклюзивного клубу мільярдерів. Це сталось після того, як їхні статки перевищили понад 100 мільярдів доларів.

Головною причиною такого зростання стало подорожчання акцій технологічних компаній. Результат здивував багатьох. До теми Компанія Google купила стартап Dysonics, що займається 3D-аудіо Варто зазначити, що тепер у світі існує 8 мільярдерів зі статками у понад 100 мільярдів доларів. Сумарно вони мають понад 1 трильйон доларів.

Співзасновники компанії, які вразили успіхом / Фото bw-mag Довідка. Bloomberg 3 квітня оновив рейтинг найбагатших людей у ​​світі. Засновник Amazon Джефф Безос очолив список. Статки мільярдерів: останні новини Донедавна у світі було 5 мільярдерів , статки яких досягли 100 мільярдів.

, статки яких досягли 100 мільярдів. Серед них були Джефф Безос, Ілон Маск, Білл Гейтс, Бернар Арно та Марк Цукерберг.

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