Понад 100 мільярдів доларів: засновники Google здивували своїми статками
Співзасновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін стали членами ексклюзивного клубу мільярдерів. Це сталось після того, як їхні статки перевищили понад 100 мільярдів доларів.
Джерело:Bloomberg
Головною причиною такого зростання стало подорожчання акцій технологічних компаній. Результат здивував багатьох.
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Варто зазначити, що тепер у світі існує 8 мільярдерів зі статками у понад 100 мільярдів доларів. Сумарно вони мають понад 1 трильйон доларів.
Співзасновники компанії, які вразили успіхом / Фото bw-mag
Статки мільярдерів: останні новини
- Донедавна у світі було 5 мільярдерів, статки яких досягли 100 мільярдів.
- Серед них були Джефф Безос, Ілон Маск, Білл Гейтс, Бернар Арно та Марк Цукерберг.
- Вже у березні статки 90-річного американського інвестора Уоррена Баффета вперше досягли 100 мільярдів доларів.
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